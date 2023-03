CoCo Fresh Tea & Juice participera à Franchise Expo Paris 2023

Face à un marché européen du bubble tea de plus de 300 millions de dollars et en croissance de 9 % par an, des projets d'expansion sont en cours

TAIPEI, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- La franchise de bubble tea haut de gamme CoCo Fresh Tea & Juice a annoncé sa participation au prochain salon Franchise Expo Paris 2023, qui se tiendra du 19 au 22 mars. Cette participation s'inscrit dans le cadre des projets d'expansion de CoCo sur le marché européen lucratif, afin de répondre à la forte demande de bubble tea, en grande partie due aux jeunes consommateurs.

Une demande de bubble tea en pleine effervescence

coco fresh tea & juice

La demande de bubble tea a connu une croissance fulgurante ces dernières années, en particulier chez les jeunes consommateurs. Une étude réalisée en 2021 auprès des consommateurs a révélé que 94 % des personnes âgées de 20 à 29 ans avaient acheté du bubble tea au cours des trois derniers mois. Pour cette tranche d'âge, l'attrait du bubble tea de CoCo réside en grande partie dans la possibilité de s'exprimer à travers les saveurs personnalisables de la marque.

Créer une dynamique sur le marché européen

CoCo est une entité établie qui possède une vaste expérience dans le domaine du bubble tea et qui a ouvert 5 000 boutiques de bubble tea dans le monde à ce jour. Par ailleurs, depuis 2019, la marque s'est considérablement développée en Europe, une progression importante au vu des nombreux défis posés par la pandémie. Elle est actuellement présente en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède et au Royaume-Uni, et prévoit de s'implanter prochainement en Italie.

En plus de ses franchises individuelles établies en Europe, CoCo souhaite étendre sa présence par le biais de partenariats avec des chaînes de magasins plus importantes et des sociétés de restauration.

Franchise Expo Paris 2023

Événement phare franchisé pour les créateurs d'entreprise en France et pour les investisseurs et les franchises internationales, Franchise Expo Paris accueille chaque année plus de 30 000 porteurs de projet. Ses 500 exposants représenteront divers secteurs d'activité, notamment l'alimentation et les boissons.

« Nous sommes ravis de présenter nos saveurs classiques et innovantes de bubble tea lors d'un événement aussi renommé, a déclaré Kody Wang, directeur adjoint du développement commercial de CoCo Fresh Tea & Juice. CoCo met un point d'honneur à vous faire découvrir le monde à travers la dégustation de son bubble tea, et nous sommes impatients de nous développer pour mieux servir les consommateurs européens en leur proposant des saveurs du monde entier. »

Favoriser un solide réseau de partenaires

CoCo tire parti de la forte croissance du marché européen observée ces deux dernières années en recherchant des entreprises et des chaînes de restauration basées en Europe pour revendre ses produits de bubble tea. Grâce à sa présence importante dans les boutiques de bubble tea à travers le monde, CoCo s'est forgé une empreinte mondiale majeure, ce qui lui permet de se positionner en tant que leader de l'industrie du bubble tea et d'être le partenaire idéal des entreprises qui cherchent à répondre à la demande croissante en matière de bubble tea.

Les franchisés trouvent en CoCo un partenaire dévoué et appliqué, qui leur promet une forte notoriété dans le monde entier. En termes de ressources, CoCo fournit une formation et un soutien complets aux franchisés, y compris une préparation avant leur ouverture, un soutien opérationnel quotidien et une communication sans faille avec le siège social. Une fois l'entreprise opérationnelle, CoCo fournit une assistance sur place pour assurer la réussite de ses partenaires franchisés, et son pouvoir d'achat, grâce à ses nombreux magasins, permet de contrôler les coûts.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.coco-tea.com/.

À propos de CoCo Fresh Tea & Juice

CoCo Fresh Tea & Juice souhaite créer une communauté diversifiée et durable pour ses consommateurs en proposant des produits visuellement rafraîchissants. Nous continuons à être l'une des entreprises à la croissance la plus rapide et nous recherchons des partenaires entreprenants pour rejoindre les réseaux de franchise CoCo Fresh Tea & Juice. Consultez le site officiel de CoCo Fresh Tea & Juice et déposez votre candidature dès maintenant.

