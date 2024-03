CoCo Fresh Tea & Juice startet umfangreiche Erweiterung der europäischen Franchisenehmer-Unterstützung

CoCo baut Unterstützung und Infrastruktur für Franchisenehmer in Europa aus: Franchise-Möglichkeiten für einzelne Filialen jetzt verfügbar Erweiterte regionale Lieferkanäle Einführung von Schulungsprogrammen für Unternehmer

CoCo wird an der Franchise Expo Paris 2024 teilnehmen

CoCo Europe Franchise Forum zur weiteren Einbindung von regionalen Unternehmern

PARIS und TAIPEI, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Das Premium-Bubble-Tea-Franchiseunternehmen CoCo Fresh Tea & Juice kündigt eine erhebliche Ausweitung der regionalen Infrastruktur und Unterstützung für europäische Franchisenehmer an, die auf der bevorstehenden Franchise Expo Paris 2024 (Stand T44, 16.-18. März) vorgestellt werden soll. Darüber hinaus veranstaltet die Marke am 21. März ihr eigenes Franchise-Forum in Barcelona, Spanien, um europäische Unternehmer weiter zu unterstützen und mit ihnen in Kontakt zu treten.

CoCo Fresh Tea & Juice 2024 new brand image Wall_Art_3_Guys

Sind Sie daran interessiert, Ihr eigenes CoCo Fresh Tea & Juice Geschäft zu eröffnen? Melden Sie sich hier (https://bit.ly/41DSxva) für das CoCo Europe Franchise Forum in Barcelona, Spanien am 21. März an.

„In Europa befindet sich CoCo in der Anfangsphase einer aufregenden Wachstumsreise", erklärt Kody Wong, Direktor für Geschäftsentwicklung bei CoCo Fresh Tea & Juice. „Diese neuen Initiativen nutzen das enorme Potenzial, das wir in der Region sehen - angetrieben durch das boomende Interesse an Bubble Tea und die Leidenschaft junger, vielfältiger Unternehmer, die ihre eigene CoCo-Filiale eröffnen möchten."

Ausbau der Infrastruktur auf dem wachsenden europäischen Markt

Für den europäischen Bubble Tea-Markt wird bis 2032 ein Wachstum von 8% prognostiziert, und CoCo selbst ist weltweit um 142% gewachsen, von 3.500 Geschäften 2019 auf 5.000 im Jahr 2023. Die Marke hat in letzter Zeit großes Interesse bei potenziellen Franchisenehmern in Spanien, Italien, Belgien und den Niederlanden geweckt und arbeitet seit kurzem mit lokalen Partnern zusammen, um die Köstlichkeiten ihres charakteristischen Perlmilchtees zu den Verbrauchern in Valencia (Spanien), Rom und Mailand (Italien), Lyon (Frankreich), Amsterdam (Niederlande), Antwerpen (Belgien) und Glasgow (Schottland) zu bringen.

Um diese Dynamik zu nutzen und den wachsenden Gaumen in der Region zu bedienen, plant CoCo:

Ermöglichung von Franchise-Geschäften mit nur einer Filiale in Europa , um junge, vielfältige Unternehmer und Bubble-Tea-Liebhaber zu fördern

, um junge, vielfältige Unternehmer und Bubble-Tea-Liebhaber zu fördern Ausbau der Versorgungskanäle für die Region , um die Ströme von Boba-Materialien zu verstärken

, um die Ströme von Boba-Materialien zu verstärken Aufbau einer Schulungsinfrastruktur auf dem Kontinent, um die Franchisenehmer von CoCo Bubble Tea noch erfolgreicher zu machen

Verstärkung der Präsenz in Europa

Auf der Franchise Expo Paris 2024 wird CoCo weitere Informationen über das breite Spektrum an Ressourcen und Unterstützung geben, das den Getränkeunternehmern der Region derzeit zur Verfügung steht. Um ihr Engagement auf dem europäischen Markt auf die nächste Stufe zu heben, organisiert die Marke außerdem das CoCo Europe Franchise Forum am 21. März in Barcelona, Spanien, wo sie potenzielle Partner einlädt, um ihre verschiedenen Franchise-Möglichkeiten zu erkunden.

Anmeldung und weitere Informationen hier: https://bit.ly/41DSxva

Warum eine Partnerschaft mit CoCo

CoCo Fresh Tea & Juice verfügt über eine große globale Präsenz und einen hohen Wiedererkennungswert der Marke, was sich direkt auf den Erfolg der Franchise-Geschäfte überträgt. Die umfangreiche Lieferkette trägt dazu bei, die Kosten für Franchisepartner zu stabilisieren, und die Marke bietet Ressourcen wie die Vorbereitung auf die Eröffnung, tägliche operative Unterstützung und umfassende Schulungs- und Supportprogramme für eine nahtlose Kommunikation mit der CoCo-Zentrale. Darüber hinaus ist eine Vor-Ort-Unterstützung verfügbar, um Franchisenehmer auf den Erfolg vorzubereiten.

Informationen zu CoCo Fresh Tea & Juice

CoCo Fresh Tea & Juice hat sich zum Ziel gesetzt, eine vielfältige und nachhaltige Gemeinschaft für seine Verbraucher zu schaffen, indem es visuell erfrischende Produkte anbietet. Wir sind nach wie vor eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen und suchen unternehmungslustige Partner, die sich dem CoCo Fresh Tea & Juice-Franchisenetz anschließen möchten. Besuchen Sie die offizielle Website von CoCo Fresh Tea & Juice und starten Sie jetzt Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.coco-tea.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2355984/Wall_Art__Bubble_Gaga_Production.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2355985/Wall_Art_3_Guys.jpg