COFE+ Roboter-Café von Shanghai Hi-dolphin erreicht 4 Finanzierungsrunden innerhalb einer Woche

SHANGHAI, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich schloss Shanghai Hi-dolphin COFE+ Roboter-Café erfolgreich 4 Finanzierungsrunden ab und wurde schnell zu einem neuen beliebten Investitionsort. Zu den Investoren gehören renommierte chinesische VC-Investmentgesellschaften und Familienstiftungen, was zeigt, dass der Kapitalmarkt das enorme Potenzial industrieller Innovationen durch Roboter anerkennt.

COFE+ the 5th Generation Robot Café

Shanghai Hi-Dolphin Robot Technology Co. Ltd. wurde 2018 gegründet. Das Kernteam von Hi-Dolphin Technology besteht aus einer Elite von über 30 Fachleuten, die zu den ersten Pionieren der Roboterentwicklung gehören. Die meisten dieser Personen verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz in renommierten multinationalen Unternehmen. Der Gründer, Dr. Han, ist ein Serienunternehmer, der bereits mehrere Marken erfolgreich eingeführt hat. Die revolutionären Produkte des Unternehmens, darunter der COFE+ Roboter-Kaffeekiosk (für den Innen- und Außenbereich), die Roboter-Kaffeebar und der Eck-Roboter-Coffee-Shop, wurden innerhalb von 6 Jahren auf die 5. Generation aufgerüstet und hat mehrere globale Durchbrüche erzielt.

Der COFE+ Kaffeeroboter der 5. Generation kann mehr als 50 Geschmacksrichtungen in 5 Kategorien herstellen und unterstützt zwei Kaffeebohnen- und Milchoptionen. Er ermöglicht verschiedene Temperaturregelungen und Geschmacksanpassungen sowie Latte Art und 3D-Logodruck. Mit nur 15 Minuten täglicher Wartung und Reinigung kann eine einzige Nachfüllpackung 300 Tassen liefern und gleichzeitig 5 Tassen produzieren, mit einer Produktionszeit von 50 Sekunden pro Tasse, was zu einer Tagesleistung von mehr als 1000 Tassen führt. Die Maschine ist nur 2,35 Quadratmeter groß, energiesparend, umweltfreundlich, mobil und für den Außeneinsatz geeignet. Sie verfügt über eine fortschrittliche Sterilisationstechnologie, mit der sie hohe Hygienestandards erfüllt, und bietet ein Remote-Menü, eine Materialverwaltung und Funktionen zur Fehlerdiagnose, sodass sie einfach mit dem Smartphone bedient und gewartet werden kann. Sie ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr in Betrieb und hat eine Lebensdauer von 10 Jahren im Dauerbetrieb.

COFE+ wurde in 31 Länder weltweit exportiert, ist in 15 Provinzen Chinas vertreten, beliefert Fortune Global 500 Unternehmen und war bereits an Sehenswürdigkeiten wie den Terrakotta-Kriegern, der Großen Mauer, der Nationalen Universität von Singapur, dem Kuala Lumpur International Airport, SAP, Sodexho, etc. zu sehen. Sein tägliches Verkaufsvolumen übertrifft 75 % der von Menschen betriebenen Coffee-Shops.

Der erfolgreiche Abschluss von vier aufeinanderfolgenden Finanzierungsrunden hat der künftigen Entwicklung von COFE+ einen erheblichen Impuls verliehen.

Die Vision von COFE+: den Weltmarkt in das Zeitalter leichter Shops ohne komplizierte Kaffeegeschäfte zu führen. Mit einem gut trainierten Roboterservice lassen sich die Kosten um 90 % senken, sodass Verbraucher in den Genuss günstiger und hochwertiger Produkte kommen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2528535/COFE.jpg