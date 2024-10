Le café robotisé COFE+ de Shanghai Hi-dolphin a mené à bien 4 tours de financement en une semaine

SHANGHAI, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, le café robotisé COFE+ de Shanghai Hi-dolphin a mené à bien 4 tours de financement, devenant rapidement un nouveau lieu d'investissement populaire. Parmi les investisseurs figurent des sociétés de capital-risque et des fondations familiales chinoises renommées, ce qui montre que le marché des capitaux reconnaît l'énorme potentiel de l'innovation industrielle apportée par les robots.

COFE+ the 5th Generation Robot Café

Shanghai Hi-Dolphin Robot Technology Co. Ltd. a été créée en 2018. L'équipe principale de Hi-Dolphin Technology est composée d'une trentaine de professionnels d'élite qui ont été parmi les premiers pionniers du développement de robots. La plupart de ces personnes possèdent une solide expérience acquise au sein d'entreprises multinationales renommées. Le fondateur, le Dr Han, est un entrepreneur en série qui a lancé avec succès plusieurs marques. Les produits révolutionnaires de l'entreprise, notamment le kiosque à café robotisé COFE+ (versions intérieure et extérieure), le bar à café robotisé et le café du coin robotisé, en sont à leur cinquième génération en six ans, ayant réalisé de nombreuses percées mondiales.

La 5ᵉ génération du robot à café COFE+ peut produire plus de 50 arômes dans 5 catégories, et prend en charge deux options de grains de café et de lait. Il permet de contrôler la température et de personnaliser les goûts. Il est également possible d'imprimer des logos en 3D et de faire du latte art. Avec seulement 15 minutes d'entretien et de nettoyage quotidien, une seule recharge peut fournir 300 tasses et produire 5 tasses simultanément, avec un temps de production de 50 secondes par tasse, ce qui donne une production quotidienne de plus de 1 000 tasses. La machine n'occupe que 2,35 mètres carrés, elle est économe en énergie, respectueuse de l'environnement, mobile et convient à une utilisation en extérieur. Elle utilise une technologie de stérilisation avancée pour répondre à des normes d'hygiène strictes et offre des fonctions de gestion du menu, de gestion du matériel et de diagnostic des pannes à distance, permettant l'utilisation et la maintenance à l'aide d'un simple smartphone. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec une durée de vie de 10 ans en fonctionnement continu.

COFE+ a été exportée dans 31 pays du monde entier et est présente dans 15 provinces chinoises. Elle est au service d'entreprises figurant au classement Fortune Global 500 et a fait son apparition sur des sites tels que les guerriers de terre cuite, la Grande Muraille, l'Université nationale de Singapour, l'aéroport international de Kuala Lumpur, SAP, Sodexho, etc. Son volume de vente quotidien dépasse de 75 % celui des cafés exploités par des humains.

La réussite de quatre tours de financement consécutifs a donné un élan considérable au futur développement de COFE+.

La vision de COFE+ : faire entrer le monde dans l'ère des commerces légers pour une pause-café sans complication partout dans le monde. Grâce à un service robotisé bien formé, les coûts peuvent être réduits de 90 %, ce qui permet aux consommateurs de bénéficier de produits de qualité supérieure à un prix abordable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528535/COFE.jpg