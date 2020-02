Cogent: declaração de Louis Bacon sobre história no NYT

NOVA YORK, 24 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Através da Cogent, Louis Bacon divulgou a seguinte declaração sobre história no The New York Times de 22 de fevereiro de 2020, com o título "Como uma disputa entre vizinhos no paraíso lançou um caso internacional de estupro (How a Neighbors' Feud in Paradise Launched an International Rape Case", sobre o fabricante de roupas canadense Peter Nygard e seu suposto abuso de jovens mulheres.

"Admiro as bravas mulheres as quais tiveram a coragem de compartilhar suas histórias com o The New York Times. Não estava procurando esta briga, mas quando ouvi relatórios repetidos e acreditáveis, de delatores indignados, que o Sr. Nygard abusava de mulheres jovens e vulneráveis, não pude ignorar esta informação preocupante. Procurei ajudar e capacitar as supostas vítimas conectando-as com as autoridades policiais adequadas. É aí que esta questão se enquadra.

FONTE Cogent

