Cogent : déclaration de Louis Bacon à propos du reportage du New York Times

NEW YORK, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- Par l'intermédiaire de Cogent, Louis Bacon a publié la déclaration suivante concernant le reportage publié le 22 février 2020 dans le New York Times sous le titre How a Neighbors' Feud in Paradise Launched an International Rape Case (Comment un conflit entre voisins sur une île paradisiaque a permis d'ouvrir un procès international pour viol) à propos du fabricant de vêtements canadien, Peter Nygard, et ses présumés mauvais traitements infligés à de jeunes femmes.

« J'admire ces braves femmes qui ont eu le courage de partager leurs histoires avec The New York Times. Mon objectif n'était pas de chercher querelle, mais dès que j'ai entendu des rapports crédibles et soutenus de dénonciateurs écœurés affirmant que M. Nygard maltraitait de jeunes femmes vulnérables, je ne pouvais pas ignorer ces informations troublantes. J'ai cherché à aider et à donner du pouvoir aux victimes présumées en les mettant en contact avec les autorités compétentes chargées d'appliquer la loi. C'est dans ce cadre que cette affaire doit être traitée. »

