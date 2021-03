Cognex apresenta a Plataforma Edge Intelligence

SÃO PAULO, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão, apresenta o Cognex Edge Intelligence (EI). A plataforma fornece monitoramento de desempenho de leitura de código de barras e gerenciamento de dispositivos para ajudar os clientes a evitar tempo de inatividade e aumentar a produtividade das operações de manufatura e logística.

"As ferramentas de sistemas de visão e de leitura de código de barras da Cognex produzem dados ricos de informações em instalações de manufatura e logística, aponta Carl Gerst, EVP de Produtos e Plataformas da Cognex. "Com as poderosas ferramentas de visualização e diagnóstico da EI, nossos clientes agora podem usar esses dados para identificar problemas de desempenho e tomar medidas corretivas com mais rapidez", complementa.

Poucos minutos após a instalação, o software EI da Cognex começa a coletar dados críticos do dispositivo com segurança e exibir os resultados em painéis visuais. Os clientes podem usar esses dados para analisar tendências de desempenho, monitorar alterações de configuração e capturar imagens de validação sem leitura e com falha para análise posterior.

A plataforma pode monitorar vários dispositivos e linhas em um único local, bem como implementar configurações e atualizações de firmware simultaneamente para um grande número de dispositivos conectados. Ela também inclui recursos de trilha de auditoria que rastreiam e relatam quaisquer alterações nas configurações do dispositivo e recursos de conectividade para fácil integração com outras soluções da Indústria 4.0.

A Cognex EI foi projetada para ajudar a melhorar a eficácia geral do equipamento (OEE) e aumentar o rendimento em uma variedade de setores, incluindo logística, alimentos e bebidas, produtos de consumo, embalagens, automotivo, dispositivos médicos e eletrônicos.

Para obter mais informações, visite https://www.cognex.com/pt-br/solutions/edge-intelligence ou ligue para (11) 4210-3919.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos baseados em imagens, todos os quais usam técnicas de inteligência artificial (IA) que lhes dão a capacidade humana de tomar decisões sobre o que veem. Os produtos Cognex incluem sistemas e sensores de visão, e leitores de código de barras que são usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, onde eliminam erros de produção e envio.

