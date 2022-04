Cognex In-Sight 2800 Combina Deep Learning e Visão Tradicional em um Pacote Fácil de Usar

Automatiza a detecção de erros em minutos sem a necessidade de experiência em programação

SÃO PAULO, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em visão, anuncia o lançamento do sistema de visão In-Sight 2800. O In-Sight 2800 oferece o poder de um sistema de visão completo em um pacote fácil de usar, que executa aplicações em minutos.

"Nunca foi tão fácil aplicar deep learning à uma linha de produção, afirma Carl Gerst, Vice-presidente Executivo de Produtos, Plataformas e Soluções da Cognex. "O sistema In-Sight 2800 pode ser treinado com apenas algumas imagens para automatizar tudo, desde simples inspeções de aprovação/reprovação até classificação e triagem avançadas, sem a necessidade de algum PC ou programação.", complementa.

A interface EasyBuilder do In-Sight orienta os usuários, passo a passo, por todo o processo de desenvolvimento de aplicações, simplificando a configuração de qualquer trabalho até mesmo para novos usuários de visão. Já os usuários experientes apreciarão como a interface intuitiva de apontar e clicar do In-Sight simplifica o desenvolvimento de aplicações mais complexas e mantém as operações em andamento acelerado.

A combinação de ferramentas de deep learning e visão tradicional oferece aos usuários flexibilidade para resolver uma ampla gama de aplicações de inspeção - os operadores simplesmente selecionam a ferramenta projetada para fornecer a mais alta precisão possível para sua tarefa. As ferramentas podem ser usadas individualmente para tarefas simples ou encadeadas para sequências lógicas mais complexas.

O conjunto de ferramentas também inclui o ViDi EL Classify. Usando apenas cinco imagens, esta poderosa ferramenta de classificação pode ser treinada para identificar e classificar defeitos em diferentes categorias e identificar corretamente as peças com variação. A capacidade de classificar por vários recursos ou características permite que os usuários resolvam mais tarefas com uma única solução de visão.

O novo sistema In-Sight 2800 também oferece ampla variedade de acessórios e componentes intercambiáveis em campo para ajudar os usuários a se adaptarem rapidamente a mudanças como peças novas, velocidades de linha mais rápidas e padrões de qualidade mais altos.

Para obter mais informações sobre o In-Sight 2800, visite: http://www.cognex.com/pt-br/in-sight-2800 ou ligue para (11) 4210-3919.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos baseados em imagem, todos os quais usam técnicas de inteligência artificial (IA) que lhes dão a capacidade humana de tomar decisões sobre o que veem. Os produtos da Cognex incluem sistemas e sensores de visão, e leitores de código de barras usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, onde eliminam erros de produção e envio.

A Cognex é líder mundial no setor de visão, tendo enviado mais de 3 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$ 9 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex possui escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para obter detalhes, visite a Cognex online em www.cognex.com/pt-br.

FONTE Cognex Corporation

