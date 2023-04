Cognizant et Boehringer Ingelheim collaborent sur une plateforme cloud unifiée pour accélérer la mise à disposition de thérapies vitales

L'approche holistique de la gestion des données s'appuiera sur Veeva Development Cloud

TEANECK, New Jersey, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) a annoncé sa collaboration avec Boehringer Ingelheim, une société biopharmaceutique de premier plan axée sur la recherche, afin d'accélérer la vitesse et la qualité du développement des thérapies médicinales. En s'appuyant sur Veeva (NYSE: VEEV) Development Cloud, Cognizant aidera Boehringer Ingelheim à unifier les processus et les données de développement médicinal dans un écosystème technologique connecté, améliorant ainsi la collaboration entre les fonctions cliniques, réglementaires et de qualité.

« La réalisation d'une plateforme de bout en bout pour accélérer le développement de thérapies qui changent la vie a été un objectif compliqué pour de nombreuses organisations, et nous faisons de cette vision une réalité », a déclaré Uli Brӧdl, vice-président principal du développement clinique mondial chez Boehringer Ingelheim. « Nos collaborations avec Cognizant et Veeva nous permettent de faire progresser cet important programme qui aura un impact positif sur la vie des patients. »

Baptisé « One Medicine Platform », l'écosystème connecté de Boehringer Ingelheim devrait être l'une des plus importantes mises en œuvre de la technologie Veeva à l'échelle mondiale. En réunissant les fonctions cliniques, réglementaires et de qualité de Boehringer Ingelheim sur cette plateforme unifiée, cette approche holistique devrait accroître l'interopérabilité et l'efficacité opérationnelle.

Cognizant a amorcé l'engagement de Boehringer Ingelheim avec une analyse de l'activité et de la technologie du fabricant de produits biopharmaceutiques, suivie de l'élaboration de la feuille de route du programme et de la méthodologie agile pour l'intégration des systèmes. En collaboration avec Veeva, Cognizant met actuellement en œuvre des services qui comprennent la gestion du programme, l'architecture et la conception du système, la formation, la migration des données, l'intégration, les tests et les services de validation.

« L'utilisation de technologies de pointe pour améliorer la qualité et la distribution de nouveaux médicaments est une nécessité pour les sociétés pharmaceutiques innovantes, et Boehringer Ingelheim se distingue par sa pensée avant-gardiste dans la poursuite du développement de One Medicine Platform », a déclaré Srini Shankar, responsable mondial de Cognizant Life Sciences. « Veeva a été reconnue comme l' une des sociétés de technologie des sciences de la vie à la croissance la plus rapide , et Cognizant est un intégrateur de systèmes compétent qui possède l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre simultanément plusieurs plateformes Veeva. Nous sommes fiers de travailler ensemble pour établir de nouveaux précédents dans la façon dont les fonctions cliniques, réglementaires et de qualité se conjuguent afin d'accélérer la mise à disposition de nouvelles thérapies vitales. »

Cognizant a été désigné comme l'un des principaux fournisseurs de services Veeva par le cabinet d'analystes Everest en 2021.

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim travaille sur des thérapies révolutionnaires qui transforment des vies, aujourd'hui et pour les générations à venir. En tant que société biopharmaceutique de premier plan axée sur la recherche, nous créons de la valeur grâce à l'innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim adopte une vision durable et à long terme. Plus de 53 000 employés desservent plus de 130 marchés dans les deux unités commerciales que sont les produits pharmaceutiques pour les humains et la santé des animaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

