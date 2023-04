Cognizant und Boehringer Ingelheim arbeiten an einheitlicher Cloud-Plattform, um die Bereitstellung lebensrettender Therapien zu beschleunigen

Ganzheitlicher Ansatz zur Datenverwaltung wird die Development Cloud von Veeva nutzen

TEANECK, N.J., 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) gab bekannt, dass es mit Boehringer Ingelheim, einem führenden forschungsorientierten biopharmazeutischen Unternehmen, zusammenarbeitet, um die Geschwindigkeit und Qualität der Entwicklung medizinischer Therapien zu verbessern. Durch den Einsatz der Veeva (NYSE: VEEV) Development Cloud wird Cognizant Boehringer Ingelheim dabei unterstützen, die Prozesse und Daten der medizinischen Entwicklung in einem vernetzten Technologie-Ökosystem zu vereinheitlichen und die Zusammenarbeit zwischen klinischen, regulatorischen und Qualitätsfunktionen zu verbessern.

"Das Erreichen einer End-to-End-Plattform zur Beschleunigung der Entwicklung von lebensverändernden Therapien ist für viele Unternehmen ein schwer zu erreichendes Ziel gewesen, und wir lassen diese Vision Wirklichkeit werden", sagte Uli Brӧdl, Senior Vice President, Global Clinical Development bei Boehringer Ingelheim. "Unsere Zusammenarbeit mit Cognizant und Veeva ermöglicht es uns, dieses wichtige Programm voranzutreiben, das sich positiv auf das Leben der Patienten auswirken wird."

Das als "One Medicine Platform" bezeichnete vernetze Ökosystem von Boehringer Ingelheim wird voraussichtlich eine der weltweit größten Implementierungen der Veeva-Technologie sein. Durch die gleichzeitige Zusammenführung der klinischen, regulatorischen und Qualitätsfunktionen von Boehringer Ingelheim auf dieser einheitlichen Plattform soll dieser ganzheitliche Ansatz die Interoperabilität und die betriebliche Effizienz steigern.

Cognizant begann das Engagement bei Boehringer Ingelheim mit einer Analyse des Geschäfts und der Technologie des biopharmazeutischen Herstellers, gefolgt von der Entwicklung der Programm-Roadmap und der agilen Methodik für die Systemintegration. In Zusammenarbeit mit Veeva implementiert Cognizant nun Dienstleistungen, die Programmmanagement, Systemarchitektur und -design, Schulung, Datenmigration, Integration, Test- und Validierungsdienste umfassen.

"Die Nutzung fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Qualität und Bereitstellung neuartiger Arzneimittel ist ein Muss für innovative Pharmaunternehmen, und Boehringer Ingelheim zeichnet sich durch sein vorausschauendes Denken bei der Entwicklung der One Medicine Platform aus", sagte Srini Shankar, Global Head of Cognizant Life Sciences. "Veeva gilt als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften, und Cognizant ist ein erfahrener Systemintegrator mit dem nötigen Fachwissen, um mehrere Veeva-Plattformen gleichzeitig zu implementieren. Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam neue Maßstäbe in der Art und Weise setzen, wie klinische, regulatorische und Qualitätsfunktionen zusammenkommen, um die Bereitstellung neuer lebensrettender Therapien zu beschleunigen."

Cognizant wurde vom Branchenanalyseunternehmen Everest als einer der führenden Veeva-Service-Anbieter 2021 ausgezeichnet.

Informationen zu Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbeitet an bahnbrechenden Therapien, die das Leben von Menschen verändern - heute und für kommende Generationen. Als führendes forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen schafft das Unternehmen Werte durch Innovation in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Das 1885 gegründete und seither in Familienbesitz befindliche Unternehmen Boehringer Ingelheim verfolgt eine langfristige und nachhaltige Perspektive. Mehr als 53.000 Mitarbeiter bedienen in den beiden Geschäftseinheiten Human Pharma und Tiergesundheit über 130 Märkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.boehringer-ingelheim.com

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Umwandlung von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie mehr unter www.cognizant.com oder @cognizant.

