Cognizant stellt Amazons Just Walk Out-Technologie für Studierendenorganisation am Canberra Institute of Technology bereit

Durch die Kooperation mit CITSA erhalten Studierende einen fast rund um die Uhr verfügbaren Zugang zum Verkaufsladen der Organisation

SYDNEY, 31. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), einer der weltweiten Marktführer für professionelle Dienstleistungen, ist von der Canberra Institute of Technology Student Association (CITSA) mit der Systemintegration und der Unterstützung der Zahlungsabwicklung der Just Walk Out-Technologie von Amazon im Café YalaPlus Student Association Store beauftragt worden. Auf der Südhalbkugel ist die CITSA die erste Organisation des Bildungssektors, die auf diese Technologie setzt. Das Café YalaPlus bietet Studierenden ein schnelles, kontaktloses Einkaufserlebnis. Sie können den Laden auf dem Campus betreten, sich das Gewünschte besorgen und ihn wieder verlassen, ohne in der Schlange stehen oder an der Kasse zahlen zu müssen.

„Von der Just Walk Out-Technologie von Amazon profitieren alle Studierenden am CIT, vor allem diejenigen, die außerhalb der normalen Geschäftszeiten studieren", berichtet Andrew Scotford, CEO bei der CIT Student Association. „Viele CIT-Studierende sind stark durch Arbeit, Studium und Ausbildung eingebunden. Daher sind Flexibilität und Verfügbarkeit besonders wichtig. Viele Studierende, die auf dem CIT Bruce Campus wohnen, können die nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten kaum nutzen. Das Café YalaPlus bietet jetzt einen bequemen Zugang zu Lebensmitteln, Getränken und anderen essenziellen Dingen."

Die laufende Einführung der Just Walk Out-Technologie in australischen Bildungseinrichtungen schafft strategische Wachstumschancen für Cognizant, um neue Funktionen in einem Sektor zu demonstrieren, dem ein rasantes Wachstum prognostiziert wird. Cognizant unterstützt Unternehmen bei der Implementierung und Bereitstellung von Technologielösungen, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis zu verbessern, schnelles Wachstum zu ermöglichen und dabei das Risiko einer technologischen Fehlentwicklung zu minimieren.

Die Lösung wird dazu beitragen, die Reibungsverluste an der Kasse zu verringern und das Einkaufserlebnis insgesamt zu verbessern, während sie zugleich das Bestandsmanagement für die Studierendenorganisation optimiert. Die Just Walk Out-Technologie wird das Einkaufserlebnis im Einzelhandel grundlegend verändern, indem sie wegweisende Technologien wie künstliche Intelligenz (Computer Vision) und Deep Learning wie generative KI kombiniert, um ein entspanntes Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

„Wir sind sehr erfreut über den Auftrag der CITSA, diese Technologie bereitzustellen, um das Einkaufserlebnis für Studierende attraktiver zu gestalten", so Rob Marchiori, Leiter für Australien bei Cognizant. „Durch die Automatisierung des Bezahlvorgangs kann die Studierendenorganisation den Ladenverkauf fast rund um die Uhr ermöglichen, damit die Studierenden sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren können. Dies bezeugt den starken Fokus von Cognizant auf den Einsatz von Technologien, die zweckorientiert sind und das Kundenerlebnis verbessern."

„Wir gratulieren der Canberra Institute of Technology Student Association für ihre Entscheidung, das Erlebnis auf dem Campus mithilfe der neuesten kassenlosen Technologie zu verbessern", berichtet Jon Jenkins, Vice President für die Just Walk Out-Technologie bei Amazon. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Studierendenorganisation bei der Bereitstellung der Just Walk Out-Technologie im Café YalaPlus, die erstmals an einer Hochschule auf der Südhalbkugel zum Einsatz kommt. Die Just Walk Out-Technologie von Amazon wird den Studierenden ein Höchstmaß an Komfort bieten und ihnen ermöglichen, Tag und Nacht Getränke und Snacks einzukaufen."

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) arrangiert moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Umwandlung von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie mehr dazu auf www.cognizant.com oder @cognizant.

Informationen zum Canberra Institute of Technology

Das Canberra Institute of Technology blickt auf eine eindrucksvolle Tradition in der technischen Lehre und Weiterbildung im Australian Capital Territory (ACT) und der umliegenden Regionen zurück. Heute unterrichtet sie jedes Jahr etwa 20.000 Studierende und betreut damit mehr Menschen als jede andere tertiäre Bildungseinrichtung im ACT.

Die Canberra Institute of Technology Student Association (CITSA) ist die offizielle Studierendenorganisation, die die verschiedenen Studierendengruppen am Canberra Institute of Technology (CIT) repräsentiert. Mit einem leidenschaftlichen Einsatz für die Interessen der Studierenden und den Aufbau einer Community übernimmt die CITSA eine zentrale Rolle bei der Verbesserung des Studierendenerlebnisses beim CIT. Die CITSA widmet sich der Aufgabe, das Erlebnis auf dem Campus verbessern, indem sie sich für Studierende einsetzt, sie unterstützt und ein breites Spektrum von Veranstaltungen und Aktivitäten anbietet. Die Organisation stärkt Studierende auf ihrem Weg in eine glänzende Zukunft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

EMEA / APAC / Nord- und Südamerika: Christina Schneider [email protected] Indien: Rashmi Vasisht [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg