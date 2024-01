Cognizant wprowadza technologię Just Walk Out firmy Amazon na potrzeby Stowarzyszenia Studentów Canberra Institute of Technology

Dzięki współpracy technologicznej z CITSA studenci będą mieć niemal dwudziestoczterogodzinny dostęp do sklepu Stowarzyszenia Studentów.

SYDNEY, 31 stycznia 2024 r. /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), jedna z czołowych światowych firm świadczących usługi profesjonalne, ogłosiła dzisiaj, że została wybrana przez Stowarzyszenie Studentów Canberra Institute of Technology (CITSA) na usługodawcę integracji systemów i wsparcia płatności w technologii Just Walk Out firmy Amazon w sklepie Stowarzyszenia Studentów Café Yala Plus. CITSA jest pierwszą instytucją edukacyjną, która wprowadzi tę technologię na półkuli południowej. Sklep Stowarzyszenia Studentów Café Yala Plus zapewnia szybką i bezkontaktową obsługę dla studentów w sklepie na terenie kampusu, dzięki czemu mogą kupić potrzebne artykuły i wyjść bez konieczności stania w kolejkach i korzystania z kas.

„Technologia Just Walk Out firmy Amazon służy wszystkim studentom CIT, szczególnie tym, którzy mają zajęcia poza standardowymi godzinami" - powiedział Andrew Scotford, dyrektor generalny Stowarzyszenia Studentów CIT. „Wielu studentów CIT godzi ze sobą pracę, naukę i szkolenia, dlatego elastyczność i dostępność są tak ważne. Wielu studentów mieszkających na terenie kampusu CIT Bruce nie ma łatwego dostępu do pobliskich sklepów. W Café YalaPlus będą mogli teraz kupić jedzenie, napoje i inne niezbędne artykuły".

Dalsze wdrażanie technologii Just Walk Out w australijskich instytucjach edukacyjnych daje Cognizant szansę strategicznego wzrostu oraz zaprezentowania nowych możliwości w sektorze, w którym przewidywany jest dynamiczny wzrost. Cognizant pomaga organizacjom wprowadzać i realizować rozwiązania technologiczne zaprojektowane w celu poprawy wrażeń klientów i wspierania szybkiego wzrostu, jednocześnie minimalizując ryzyko technologicznego niedostosowania.

Rozwiązanie ograniczy ruch przy kasach i podniesie komfort zakupów, jednocześnie usprawniając zarządzanie stanami magazynowymi dla Stowarzyszenia Studentów. Technologia Just Walk Out powstała z myślą o całkowitej zmianie doświadczeń zakupowych dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii takich jak sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów i głębokie uczenie się, a także generatywna SI, aby zapewniać bezproblemowe zakupy.

„Cieszymy się, że CITSA wybrała nas na dostawcę technologii, która całkowicie zmieni doświadczenia studentów związane z zakupami" - powiedział Rob Marchiori, dyrektor Cognizant w Australii. „Dzięki automatyzacji procesu kasowania Stowarzyszenie Studentów może zapewnić niemal 24-godzinny dostęp do zasobów sklepu studentom, żeby mogli skupić się na nauce. Stanowi to potwierdzenie silnego skupienia firmy Cognizant na wprowadzaniu technologii, która dobrze spełnia swoją funkcję i jest stworzona z myślą o poprawie wrażeń klientów".

„Gratulujemy Stowarzyszeniu Studentów Canberra Institute of Technology podniesienia komfortu studentów na terenie kampusu dzięki najnowszej technologii bezkasowej" - powiedział Jon Jenkins, wiceprezes Amazon ds. technologii Just Walk Out. „Bardzo się cieszymy ze współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów polegającej na wprowadzeniu technologii Just Walk Out w Café YalaPlus, co stanowi pierwsze tego rodzaju wdrożenie w instytucji szkolnictwa wyższego na półkuli południowej. Technologia Just Walk Out firmy Amazon zapewni studentom nowy poziom komfortu i łatwy dostęp do jedzenia i napojów w dzień i w nocy".

Cognizant (Nasdaq: CTSH) tworzy nowoczesną działalność biznesową. Pomaga klientom w modernizacji technologii, tworzeniu na nowo procesów i transformacji doświadczeń, co pozwala im utrzymać przewagę w dynamicznie zmieniającym się świecie. Sprawia, że codzienne życie staje się lepsze. O tym, tym jak to robi, można dowiedzieć się na stronie www.cognizant.com lub naszych profilach społecznościowych.

Canberra Institute of Technology dysponuje imponującym doświadczeniem w zakresie kształcenia technicznego i doskonalenia zawodowego na terenie Australijskiego Terytorium Stołecznego (ACT) i w okolicy. Instytut kształci obecnie około 20 000 studentów rocznie, wpływając na życie większej liczby osób po ukończeniu szkoły średniej niż jakakolwiek inna instytucja kształcenia wyższego na obszarze ACT.

Stowarzyszenie Studentów Canberra Institute of Technology (CITSA) jest oficjalnym organem studenckim reprezentującym zróżnicowaną społeczność studentów Canberra Institute of Technology (CIT). Stowarzyszenie CITSA, które z pasją realizuje zobowiązanie do działania na rzecz studentów, reprezentowania ich i tworzenia wspólnoty, odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu komfortu studentów CIT. CITSA zależy na ulepszaniu doświadczeń studentów dzięki rzecznictwie, wsparciu i organizacji szeregu wydarzeń i aktywności. Stowarzyszeniu zależy na zapewnianiu studentom szansy na lepszą przyszłość.

