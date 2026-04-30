Cohen & Steers hernoemt zijn ICBE-strategieën voor preferente aandelen tot hybride kredietstrategieën

SINGAPORE en LONDEN, 30 april 2026 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS) heeft vandaag aangekondigd dat het de naam van twee van zijn SICAV-fondsen heeft gewijzigd om beter aan te sluiten bij de marktdefinities van de soorten aandelen waarin de fondsen beleggen. Het Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund is nu het Cohen & Steers SICAV Hybrid Credit & Income Fund, en het Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund is nu het Cohen & Steers SICAV Short Duration Hybrid Credit & Income Fund.

Deze wijzigingen veranderen niets aan de strategieën van de fondsen. Ze weerspiegelen meer de verwachtingen van beleggers met betrekking tot hybride kredietstrategieën. Ook reagert het bedrijf hiermee op de feedback van klanten buiten de VS om het beleggingsuniversum van de fondsen duidelijker weer te geven dan de term "preferente aandelen".

Over Cohen & Steers SICAV Funds. De fondsen zijn subfondsen van Cohen & Steers SICAV, een in Luxemburg gevestigde onderneming voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE's). Aandelen van de fondsen worden alleen aangeboden op grond van het huidige prospectus en de verkoop van aandelen van de fondsen kan in bepaalde rechtsgebieden worden beperkt. In het bijzonder mogen aandelen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan personen in de VS worden aangeboden of verkocht, zoals uitgebreider in het prospectus van de fondsen is beschreven. Zie het prospectus voor aanvullende informatie, inclusief belangrijke risico-overwegingen, mogelijk kapitaalverlies, en informatie over kosten en uitgaven. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Cohen & Steers, Inc. Cohen & Steers, Inc. ("Cohen & Steers") is een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in vastgoed en alternatieve inkomsten, waaronder beursgenoteerd en particulier vastgoed, preferente aandelen, infrastructuur, aandelen in grondstoffenbedrijven, grondstoffen en multistrategieoplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1986 en heeft zijn hoofdkantoor in New York City, met kantoren in Londen, Dublin, Hong Kong, Tokio en Singapore.

Cohen & Steers Ireland Limited is het Beheerbedrijf van Cohen & Steers SICAV (het "Beheerbedrijf") en is bevoegd en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Het Beheerbedrijf heeft Cohen & Steers UK Limited, die bevoegd is en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority, aangesteld als distributeur voor de aandelen van het Fonds. De Cohen & Steers SICAV is een "restricted scheme" (fonds met beperkte toelating) krachtens een vrijstelling onder de wetgeving van Singapore. Alle potentiële beleggers in Singapore ontvangen een prospectus met een Singaporese wikkel. De SICAV is niet gemachtigd of erkend door de MAS en aandelen in de SICAV zijn niet beschikbaar voor het Singaporese retailpubliek.

