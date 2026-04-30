Cohen & Steers rebaptise ses stratégies « UCITS Preferred Securities » en « Hybrid Credit Strategies »

SINGAPOUR et LONDRES, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. (NYSE : CNS) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait changé le nom de deux de ses fonds SICAV afin de mieux refléter les définitions du marché concernant les types de titres dans lesquels ces fonds investissent. Le fonds « Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund » s'appelle désormais « Cohen & Steers SICAV Hybrid Credit & Income Fund », et le fonds « Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund » s'appelle désormais « Cohen & Steers SICAV Short Duration Hybrid Credit & Income Fund ».

Ces changements ne modifient pas les stratégies des fonds. Ils reflètent plutôt les attentes des investisseurs concernant les stratégies de crédit hybrides, en réponse aux commentaires de clients situés hors des États-Unis, afin de mieux refléter l'univers d'investissement des fonds que le terme « titres hybrides ».

Pour en savoir plus sur tous les fonds SICAV de Cohen & Steers, veuillez consulter la liste complète des fonds de Cohen & Steers : Fonds - Cohen & Steers.

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus de la SICAV Cohen & Steers et au KIID/KID correspondant avant de prendre toute décision d'investissement définitive. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site web de Cohen & Steers.

À propos de Cohen & Steers SICAV Funds. Les fonds sont des compartiments de Cohen & Steers SICAV, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) domicilié au Luxembourg. Les parts des fonds ne sont proposées qu'en vertu du prospectus en vigueur et leur vente peut faire l'objet de restrictions dans certaines juridictions. En particulier, les actions ne peuvent être ni proposées ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des personnes américaines, comme indiqué plus en détail dans le prospectus des fonds. Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples informations, notamment sur les risques importants, la perte potentielle de capital et les détails des frais et dépenses. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

À propos de Cohen & Steers, Inc. Cohen & Steers, Inc. (« Cohen & Steers ») est un gestionnaire d'investissement international de premier plan spécialisé dans les actifs réels et les revenus alternatifs, y compris l'immobilier coté et privé, les actions privilégiés, les infrastructures, les actions liées aux ressources, les matières premières, ainsi que les solutions multi-stratégies. Fondée en 1986, la société a son siège à New York et dispose de bureaux à Londres, Dublin, Hong Kong, Tokyo et Singapour.

Cette communication n'a pas de valeur contractuelle et n'est pas requise par la réglementation. Cette communication n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. L'investissement comporte des risques, notamment la perte totale du capital investi. Rien ne garantit que la stratégie d'investissement atteindra ses objectifs d'investissement.

Cohen & Steers Ireland Limited est la société de gestion de Cohen & Steers SICAV (la « société de gestion ») et est autorisée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. La société de gestion a désigné Cohen & Steers UK Limited, qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority, comme distributeur des actions du fonds. La SICAV Cohen & Steers est un fonds à participation restreinte, en vertu d'une dérogation prévue par la législation singapourienne. Tous les investisseurs potentiels à Singapour recevront un prospectus avec accompagné d'un document d'information spécifique à Singapour. La SICAV n'est ni agréée ni reconnue par la MAS, et ses actions ne sont pas accessibles au grand public singapourien.

Site internet : https://www.cohenandsteers.com/