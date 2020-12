Cohen & Steers nommé « Best Places to Work in Money Management » par Pensions & Investissements

NEW YORK, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. (NYSE : CNS), l'un des principaux gestionnaires d'investissements mondiaux spécialisé dans les actifs réels et les revenus alternatifs, a annoncé aujourd'hui qu'il a été reconnu comme l'un des « Best Places to Work in Money Management » par Pensions & Investments, le journal international de la gestion de l'argent. Le prix 2020 fait partie de la neuvième enquête annuelle et du programme de reconnaissance de P&I, qui vise à identifier les meilleurs employeurs dans le secteur de la gestion de l'argent.

Robert Steers, directeur général, a déclaré :

« Nous pensons que notre culture d'excellence et d'inclusion crée le meilleur environnement pour que les employés puissent prendre de meilleures décisions et obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients. Nous sommes honorés de recevoir cette distinction de Pensions & Investments, surtout en cette année où la collaboration a été essentielle pour réussir dans un environnement de travail à distance. Nous sommes fiers du dévouement et de la passion de nos employés qui ont contribué à faire de Cohen & Steers un lieu de travail idéal. »

Michele Nolty, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines mondiales, a déclaré :

« Favoriser un environnement qui permet à chacun de contribuer à son plein potentiel nous permet d'attirer et de retenir nos talents et est essentiel pour notre organisation et sa capacité à innover. Tous les employés sont encouragés à exprimer leurs opinions et leurs idées. Les défis mondiaux de 2020 ont fait ressortir le meilleur de Cohen & Steers, en innovant de nouvelles façons de rester en contact et d'offrir le même niveau d'excellence que les clients attendent et méritent. »

Pensions & Investments a travaillé avec le groupe Best Companies pour collecter et analyser les données de l'enquête afin d'identifier les entreprises qui se sont distinguées par leurs efforts pour créer une culture qui soutient les employés et en fait ressortir leur meilleur. Pour figurer sur la liste des « Best Places » de Pensions & Investments, toutes les entreprises ont atteint le seuil élevé d'inclusion des « Best Companies » et ont été évaluées par rapport à d'autres de taille similaire. Pour participer, les entreprises devaient avoir au moins 20 employés aux États-Unis, au moins 100 millions de dollars d'actifs discrétionnaires sous gestion ou conseil, et être en activité depuis au moins un an. Une enquête anonyme auprès des employés, qui a évalué l'engagement et la satisfaction des employés, représentait 75 % du score d'une entreprise. Une enquête auprès des employeurs, qui a évalué les politiques, les pratiques, les avantages et les données démographiques sur le lieu de travail, représentait 25 %.

Pour lire le profil du « Best Place to Work » de Pensions & Investments sur Cohen & Steers, veuillez cliquer ici.

Pour en savoir plus sur les valeurs et la culture de Cohen & Steers, veuillez consulter le site www.cohenandsteers.com

À propos Pensions & Investments. Pensions & Investments, propriété de Crain Communications Inc, est la source d'information mondiale sur la gestion de l'argent depuis 48 ans. P&I s'adresse aux cadres des régimes de retraite à prestations et à cotisations définies, des fonds de dotation, des fondations et des fonds souverains, ainsi qu'aux cadres des entreprises de gestion des investissements et autres entreprises liées aux investissements. Pensions & Investments offre une couverture opportune et incisive des événements qui touchent les entreprises de gestion de l'argent et des retraites. Rendez-nous visite sur www.pionline.com

À propos de Cohen & Steers. Cohen & Steers est un gestionnaire d'investissement mondial spécialisé dans les actifs immobiliers liquides, y compris les titres immobiliers, les infrastructures cotées et les actions de ressources naturelles, ainsi que les titres privilégiés et autres solutions de revenu. Fondée en 1986, la société a son siège à New York et possède des bureaux à Londres, Dublin, Hong Kong et Tokyo.

