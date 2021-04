Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund ontvangt Refinitiv Lipper 5-Year Performance Award

NEW YORK, 15 april 2021 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS), een toonaangevende wereldwijde beleggingsbeheerder gespecialiseerd in onroerend goed en alternatieve inkomsten, is verheugd aan te kondigen dat het Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund ("het Fonds"), een 2021 Refinitiv Lipper Fund Award heeft ontvangen voor de categorie vastgoed in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland. Het fonds werd bekroond voor zijn sterke, naar risico gewogen prestaties over de periode van 5 jaar die eindigt op 31 december 2020.

Rogier Quirijns, hoofd van Europe Real Estate en Senior Portfolio Manager, zei:

"Wij zijn vereerd dat Lipper ons opnieuw erkent voor de aanhoudend sterke prestaties van het fonds, dat onze beleggers aantrekkelijke, naar risico gewogen rendementen biedt. Wij geloven dat deze prestatie het resultaat is van de toewijding en inspanningen van ons hele team dat streeft naar uitmuntende beleggingen. Net nu de pandemie in 2020 bepaalde types van vastgoed in de war stuurde, denken wij dat vooruitgang in de distributie van vaccins en fiscale stimuleringsmaatregelen rechtstreeks ten goede kunnen komen aan enkele van de meest getroffen REIT-sectoren, en zo potentieel aantrekkelijke instapmomenten in 2021 kunnen creëren."

Beleggers over de hele wereld die hun rechtstreekse vastgoedparticipaties willen diversifiëren of nieuwe alfabronnen willen ontdekken, kijken steeds vaker naar REITs vanwege hun potentieel voor sterke risicogecorrigeerde rendementen, inkomsten en diversificatie. In 2020 hebben de Amerikaanse en wereldwijde vastgoedstrategieën van Cohen & Steers een record netto-instroom gerealiseerd.

Het Fonds streeft naar lopende inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in REITs en andere beursgenoteerde vastgoedondernemingen die in Europa en het VK gevestigd zijn en die volgens ons aantrekkelijke waarderingen en groeivooruitzichten bieden. Door te beleggen in verschillende Europese markten tracht het Fonds te profiteren van variaties in de cycli van landspecifieke economische en vastgoedsectoren en van de diversiteit van bedrijfsmodellen. Naar onze mening bieden deze markten aantrekkelijke mogelijkheden voor gedisciplineerde, actieve beheerders die over de nodige middelen beschikken om een consistent hoger rendement te behalen.

De categorie onroerend goed in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland omvat voor de periode van 5 jaar respectievelijk 15, 34 en 21 fondsen.

Overweeg zorgvuldig de beleggingsdoelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van elk Cohen & Steers-fonds alvorens te beleggen. Een prospectus met deze en andere informatie is kosteloos verkrijgbaar op cohenandsteers.com of via telefoonnummer +44 207 460 6350. Lees de samenvatting van het prospectus en het prospectus zorgvuldig door alvorens te beleggen.

Over Cohen & Steers. Cohen & Steers is een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in reële activa en alternatieve inkomsten, waaronder vastgoed, infrastructuur, aandelen van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen, evenals preferente aandelen en andere inkomstenoplossingen. Het in 1986 opgerichte bedrijf is gevestigd in New York City en heeft kantoren in Londen, Dublin, Hong Kong en Tokio.

Over Cohen & Steers SICAV Europe Real Estate Securities Fund. Het Fonds is een compartiment van Cohen & Steers SICAV, een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE). Aandelen van het fonds worden alleen aangeboden op grond van het huidige prospectus en de verkoop van aandelen van het fonds kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderhevig zijn. In het bijzonder mogen aandelen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen, zoals vollediger beschreven in het prospectus van het Fonds. Zie het prospectus voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke risico-overwegingen, met inbegrip van mogelijk verlies van kapitaal, en details over vergoedingen en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Lipper Fund Awards

De Refinitiv Lipper Fund Awards, die jaarlijks worden uitgereikt, vestigen de aandacht op fondsen en fondsbedrijven die hebben uitgeblonken in het leveren van consistent sterke risicogewogen prestaties ten opzichte van hun sectorgenoten.

De Refinitiv Lipper Fund Awards zijn gebaseerd op de Lipper Leader for Consistent Return-rating, een voor risico gecorrigeerde prestatiemaatstaf berekend over 36, 60 en 120 maanden. Het fonds met de hoogste Lipper Leader for Consistent Return-waarde (Effectief Rendement) in elke in aanmerking komende classificatie wint de Refinitiv Lipper Fund Award. De categorie onroerend goed in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland omvat voor de periode van 5 jaar respectievelijk 15, 34 en 21 fondsen. Voor meer informatie, zie lipperfundawards.com. Hoewel Refinitiv Lipper redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de hierin opgenomen gegevens te waarborgen, wordt de nauwkeurigheid niet gegarandeerd door Refinitiv Lipper.

Over Lipper Leader Ratings voor Consistent Rendement. Ratings voor consistent rendement weerspiegelen de historische rendementen van fondsen, gecorrigeerd voor volatiliteit, ten opzichte van vergelijkbare fondsen. De ratings worden berekend voor alle Lipper-classificaties met vijf of meer afzonderlijke portefeuilles en omvatten zowel aandelen- als vastrentende fondsen. De ratings kunnen elke maand veranderen en zijn berekend voor de volgende periodes: 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en algemeen. De hoogste 20% van de fondsen in elke classificatie worden uitgeroepen tot Lipper Leaders for Consistent Return. De totale berekening is gebaseerd op een gelijkgewogen gemiddelde van de percentielrangschikkingen voor de maatstaven Consistent Rendement over perioden van 3, 5 en 10 jaar (indien van toepassing).

Lipper Leaders for Consistent Return is wellicht het meest geschikt voor beleggers die waarde hechten aan de consistentie van een fonds van jaar tot jaar in vergelijking met andere fondsen in een bepaalde referentiegroep. Beleggers worden gewaarschuwd dat sommige referentiegroepen inherent volatieler zijn dan andere, en dat zelfs Lipper Leaders for Consistent Return in de meest volatiele groepen mogelijk niet goed geschikt zijn voor kortetermijndoelstellingen of minder risicotolerante beleggers.

