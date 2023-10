CoinEx annonce un parrainage argent au Sommet de l'innovation du Nigéria pour stimuler l'adoption de la blockchain

HONG KONG, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- En tant que force pionnière dans l'industrie de la blockchain, CoinEx est honorée de s'engager en tant que sponsor argent du très estimé Sommet de l'innovation du Nigéria (NIS) cette année. L'implication active de la société souligne son engagement à permettre l'accès financier et le progrès technologique à travers les marchés émergents comme le Nigeria.

Première économie d'Afrique, le Nigeria est un marché essentiel pour l'adoption des cryptomonnaies. Avec une portée de plus de 8 000 délégués, 180 conférenciers distingués et 100 organisations et centres de recherche de premier plan provenant de plus de 30 pays, la conférence NIS 2023 représente une occasion précieuse pour CoinEx de renforcer la présence de sa marque au Nigéria et sur le continent africain. Le parrainage de CoinEx permettra de renforcer les startups nigérianes et de mettre en relation les experts mondiaux de la blockchain avec les leaders locaux.

Ce parrainage permet à CoinEx de participer au Press Parley du NIS, une table ronde exclusive qui réunit d'éminents journalistes, conférenciers et sponsors. En tant qu'unique plateforme de cryptomonnaie impliquée, CoinEx peut nouer des relations précieuses avec les médias, les représentants du gouvernement et les entreprises championnes afin d'accélérer l'innovation de la blockchain au Nigéria.

En tant que bourse de cryptomonnaies de premier plan, CoinEx proposera donc des idées sur la mise en œuvre de la blockchain, les tendances du Web3 et des solutions pratiques pour stimuler l'adoption de la cryptomonnaie. En faisant profiter son équipe de son expertise, CoinEx souhaite soutenir les aspirations du Nigéria à devenir un centre mondial d'innovation en matière de blockchain.

Le sommet étant diffusé dans le monde entier par des partenaires médiatiques de premier plan tels que The Guardian, Vanguard, TechEconomy et Tech Trends Africa, le parrainage de CoinEx élargira sa portée dans le monde entier tout en mettant en évidence les capacités des développeurs africains. Dans l'ensemble, cet alignement stratégique positionne solidement CoinEx pour collaborer avec les créateurs et penseurs nigérians pionniers à la pointe des technologies blockchain émergentes.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies fondée en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, d'échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Fondée dans le but premier de créer un environnement de trading de cryptomonnaies équitable et respectueux, CoinEx se consacre à éliminer les obstacles financiers traditionnels en offrant des produits et des services conviviaux pour démocratiser la négociation de cryptomonnaies.

