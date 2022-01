CoinEx ofrece ayuda a los filipinos afectados por el tifón Rai

CoinEx envió equipos de apoyo a las tres áreas más afectadas, Southern Leyte, Cebu y Negros, respectivamente. Sin escatimar esfuerzos para apoyar el socorro en casos de desastre en el país, CoinEx también proporcionó donaciones de asistencia de emergencia para las organizaciones locales de rescate. Cada equipo de apoyo constaba de 20 miembros. Poco después de que Rai llegara al país, prepararon y distribuyeron los suministros pertinentes a los lugareños que más los necesitaban.

Los días 6 y 8 de enero, los equipos de apoyo visitaron a los habitantes de las zonas afectadas por Rai y distribuyeron un total de 300 paquetes de suministros que incluían arroz, fideos, sardinas, agua, pan, galletas y otros suministros diarios. Además de la provisión de suministros de emergencia, CoinEx también otorgó una donación de emergencia de 10.000 dólares al gobierno local y no escatimó esfuerzos para apoyar el socorro en casos de desastre en el país.

La asistencia de CoinEx para el socorro en casos de desastre en Filipinas reflejó completamente su misión de "Via Blockchain, Making The World A Better Place". CoinEx siempre comprometida con sus responsabilidades sociales, ha participado activamente en diversas causas benéficas y ha realizado eventos benéficos en todo el mundo. Con un corazón amoroso, CoinEx ha estado haciendo todo lo posible para retribuir a la sociedad y extender una mano amiga.

Como plataforma de comercio de criptomonedas líder en el mundo, CoinEx continuará perfeccionando sus productos y ofreciendo a los usuarios los mejores servicios. Mientras tanto, también seguirá enviando un mensaje positivo y participará en más eventos benéficos. Con el objetivo de retribuir al público y a sus usuarios globales, el intercambio se esforzará por asumir más responsabilidades sociales y pedirá a más personas que contribuyan a causas benéficas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728599/image_5019524_36268505.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728600/image_5019524_36268573.jpg

