CoinEx ponúka mimoriadnu pomoc Filipíncom postihnutých tajfúnom Rai ako gesto dobrej vôle

CoinEx vyslala podporné tímy do troch najviac zasiahnutých oblastí, konkrétne Južné Leyte, Cebu a Negros. Spoločnosť CoinEx nešetrila úsilím pomôcť pri katastrofe v krajine a poskytla aj núdzové dary pre miestne záchranné organizácie. Každý podporný tím sa skladal z 20 členov. Krátko po tom, čo tajfún Rai zasiahol krajinu, pripravili a distribuovali príslušné zásoby miestnym obyvateľom, ktorí ich najviac potrebovali.

Podporné tímy navštívili 6. a 8. januára miestnych obyvateľov v oblastiach zasiahnutých tajfúnom Rai a rozdali celkovo 300 balíčkov zásob, ktoré zahŕňali ryžu, rezance, sardinky, vodu, chlieb, sušienky a iné tovary dennej potreby. Okrem poskytovania núdzových zásob venovala spoločnosť CoinEx miestnej vláde aj mimoriadny dar vo výške 10 000 USD a nešetrila úsilím pomôcť pri katastrofe v krajine.

Pomoc spoločnosti CoinEx pri katastrofe na Filipínach plne odrážala jej poslanie „Via Blockchain, Make The World A Better Place" (Prostredníctvom blockchainu robíme svet lepším). Spoločnosť CoinEx bola vždy odhodlaná plniť svoju sociálnu zodpovednosť, aktívne sa zapájala do rôznych charitatívnych aktivít a organizovala charitatívne podujatia po celom svete. S láskavým srdcom robí spoločnosť CoinEx všetko, čo je v jej silách, aby vrátila dlh spoločnosti a podala pomocnú ruku.

Spoločnosť CoinEx, ako popredná svetová platforma obchodovania s kryptomenami, bude pokračovať v zdokonaľovaní svojich produktov a bude poskytovať používateľom tie najlepšie služby. Medzitým bude aj naďalej vysielať pozitívne posolstvo a zapájať sa do charitatívnych akcií. S cieľom vrátiť dlh verejnosti a svojim globálnym používateľom sa platforma bude snažiť prevziať viac sociálnej zodpovednosti a vyzýva ďalších ľudí, aby prispeli na charitatívne účely.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1728599/image_5019524_36268505.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1728600/image_5019524_36268573.jpg

