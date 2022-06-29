COINEX УСТАНАВЛИВАЕТ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С RLWC2021

Это первый случай, когда Чемпионат мира сможет последовать примеру других видов спорта, имея криптовалютную компанию в качестве партнера, и компания Coinex имеет честь установить партнерские отношения с RLWC2021.

Глава компании CoinEx Хайпо Ян (Haipo Yang) заявил: «Мы по-настоящему восхищаемся тем, что представляет RLWC2021. Этот турнир даст широкие возможности выхода на новую аудиторию в спорте, и мы рады быть его частью в качестве партнеров.

Это будет первая крупная спонсорская деятельность, которую мы проводим, и мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы для достижения успеха для обеих сторон».

Глава компании RLWC2021 Джон Даттон (Jon Dutton) заявил следующее: «Недавно криптокомпании появились на рынке спонсорской поддержки спорта, и я рад тому, что мы смогли представить этот инновационный сектор на Чемпионате мира по регби.

CoinEx — транснациональная компания, и ее торговая платформа ориентирована на обеспечение безопасности, стабильности, профессионализма, что соответствует ценностям RLWC2021. Мы рады включить CoinEx в список наших партнеров и с нетерпением ожидаем начала совместной работы в рамках этого партнерства».

Чемпионат мира по регби RLWC2021 пройдет с 15 октября по 19 ноября 2022 года и станет первым чемпионатом RLWC, включающим соревнования для мужчин, женщин и спортсменов на инвалидных колясках в рамках одного турнира.

Более подробная информация о Чемпионате мира по регби 2021, спонсором которого является компания CoinEx, представлена на сайте:

https://www.rlwc2021.com/

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Информация о компании CoinEx

Компания CoinEx, основанная в декабре 2017 года, является профессиональной глобальной криптовалютной биржей. Компания CoinEx, девиз которой — «Упрощение криптовалютной торговли», обслуживает более 3 миллионов пользователей более чем в 200 странах и регионах.

С момента своего основания компания CoinEx, миссия которой — «С биткоином делать мир лучше», всегда удерживала уровень «0 несчастных случаев» и продолжает предлагать стабильные и безопасные услуги. В настоящее время компания CoinEx поддерживает 16 языков, предлагает более 500 первоклассных токенов, удовлетворяет потребности пользователей в таких услугах как спот-трейдинг, торговля с кредитным плечом, фьючерсы, AMM, финансовые услуги и управление активами. Блокчейн-экосистема CoinEx также расширяется, включая ViaWallet, CoinEx Smart Chain, OneSwap и CoinEx Charity.

Официальный веб-сайт: https://www.coinex.com

Информация о Чемпионате мира по регби 2021

Чемпионат мира по регби — крупнейшее соревнование лиги по регби, которое проводится в мире каждые четыре года. RLWC2021 станет прорывом в истории турнира, в котором впервые вместе пройдут соревнования между мужчинами, женщинами и спортсменами в инвалидных колясках.

Эти три турнира будут проходить на 21 площадке по всей Англии. Соревнования как среди женщин, так и среди спортсменов в инвалидных колясках будут проводиться в двух группах по четыре команды, а в мужском турнире будут соревноваться 16 команд в четырех группах.

RLWC2021 станет самым заметным мероприятием в истории лиги регби, а все игры турниров (в количестве 61) среди мужчин, женщин и спортсменов в инвалидных колясках будут транслироваться в прямом эфире BBC.

Более подробная информация о билетах представлена на сайте rlwc2021.com/tickets

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1848906/image_5019524_9481273.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited