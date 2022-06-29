COINEX УСТАНАВЛИВАЕТ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С RLWC2021
Jun 29, 2022, 17:49 ET
ГОНКОНГ, 29 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Руководство чемпионата мира по регби 2021 (RLWC2021) объявило, что компания CoinEx становится его официальным партнером в качестве криптовалютной торговой платформы.
Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей. Компания CoinEx, девиз которой — «Упрощение криптовалютной торговли», предоставляет высокобезопасный, стабильный и эффективный сервис для своих трех миллионов пользователей по всему миру.
Это первый случай, когда Чемпионат мира сможет последовать примеру других видов спорта, имея криптовалютную компанию в качестве партнера, и компания Coinex имеет честь установить партнерские отношения с RLWC2021.
Глава компании CoinEx Хайпо Ян (Haipo Yang) заявил: «Мы по-настоящему восхищаемся тем, что представляет RLWC2021. Этот турнир даст широкие возможности выхода на новую аудиторию в спорте, и мы рады быть его частью в качестве партнеров.
Это будет первая крупная спонсорская деятельность, которую мы проводим, и мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы для достижения успеха для обеих сторон».
Глава компании RLWC2021 Джон Даттон (Jon Dutton) заявил следующее: «Недавно криптокомпании появились на рынке спонсорской поддержки спорта, и я рад тому, что мы смогли представить этот инновационный сектор на Чемпионате мира по регби.
CoinEx — транснациональная компания, и ее торговая платформа ориентирована на обеспечение безопасности, стабильности, профессионализма, что соответствует ценностям RLWC2021. Мы рады включить CoinEx в список наших партнеров и с нетерпением ожидаем начала совместной работы в рамках этого партнерства».
Чемпионат мира по регби RLWC2021 пройдет с 15 октября по 19 ноября 2022 года и станет первым чемпионатом RLWC, включающим соревнования для мужчин, женщин и спортсменов на инвалидных колясках в рамках одного турнира.
Более подробная информация о Чемпионате мира по регби 2021, спонсором которого является компания CoinEx, представлена на сайте:
https://www.rlwc2021.com/
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Информация о компании CoinEx
Компания CoinEx, основанная в декабре 2017 года, является профессиональной глобальной криптовалютной биржей. Компания CoinEx, девиз которой — «Упрощение криптовалютной торговли», обслуживает более 3 миллионов пользователей более чем в 200 странах и регионах.
С момента своего основания компания CoinEx, миссия которой — «С биткоином делать мир лучше», всегда удерживала уровень «0 несчастных случаев» и продолжает предлагать стабильные и безопасные услуги. В настоящее время компания CoinEx поддерживает 16 языков, предлагает более 500 первоклассных токенов, удовлетворяет потребности пользователей в таких услугах как спот-трейдинг, торговля с кредитным плечом, фьючерсы, AMM, финансовые услуги и управление активами. Блокчейн-экосистема CoinEx также расширяется, включая ViaWallet, CoinEx Smart Chain, OneSwap и CoinEx Charity.
Официальный веб-сайт: https://www.coinex.com
Информация о Чемпионате мира по регби 2021
Чемпионат мира по регби — крупнейшее соревнование лиги по регби, которое проводится в мире каждые четыре года. RLWC2021 станет прорывом в истории турнира, в котором впервые вместе пройдут соревнования между мужчинами, женщинами и спортсменами в инвалидных колясках.
Эти три турнира будут проходить на 21 площадке по всей Англии. Соревнования как среди женщин, так и среди спортсменов в инвалидных колясках будут проводиться в двух группах по четыре команды, а в мужском турнире будут соревноваться 16 команд в четырех группах.
RLWC2021 станет самым заметным мероприятием в истории лиги регби, а все игры турниров (в количестве 61) среди мужчин, женщин и спортсменов в инвалидных колясках будут транслироваться в прямом эфире BBC.
Более подробная информация о билетах представлена на сайте rlwc2021.com/tickets
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1848906/image_5019524_9481273.jpg
SOURCE CoinEx Global Limited
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