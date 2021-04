CoinShares lance un produit négocié en bourse Litecoin (ETP) et élargit son offre de produits

Un nouvel ETP soutenu physiquement reflète l'appétit croissant des investisseurs pour les produits d'investissement en actifs numériques

ST. HELIER, Jersey, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- CoinShares (Nasdaq First North Growth Market : CS), la plus grande société d'investissement en actifs numériques d'Europe, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau produit négocié en bourse, CoinShares Physical Litecoin (Symbole boursier : LITE), ce qui porte à sept le nombre total de ses produits d'investissement. CoinShares gère plus de $4 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme, dont environ deux tiers sont exposés au Bitcoin et une part croissante à l'Ethereum.

LITE sera le troisième produit lancé depuis le début de l'année sur la plateforme ETP de niveau institutionnel de CoinShares, CoinShares Physical. Chaque unité de LITE est adossée à 0,20 litecoins au lancement, offrant aux investisseurs une exposition passive à l'actif natif du réseau Litecoin.

Nom du produit : CoinShares Physical Litecoin

ISIN : GB00BLD4ZP5

Cotation : LITE

Devise de base : USD

LITE sera initialement cotée sur le marché réglementé de la SIX Swiss Exchange et sa commission de base est de 1,50 % par an.

Frank Spiteri, directeur général du financement, a commenté : « Alors que la demande d'actifs numériques au sein de la communauté d'investissement traditionnelle augmente régulièrement, nous commençons à observer les premiers signes de la demande pour les expositions d'investissement en dehors des deux principaux réseaux dominants. CoinShares est le leader dans la création de méthodes novatrices, permettant aux investisseurs d'accéder à l'écosystème des actifs numériques, et LITE est la prochaine étape sur la voie de la mise sur le marché d'une offre plus complète et diversifiée d'ETP. »

CoinShares a connu une forte demande de la part des investisseurs pour des produits d'investissement en actifs numériques autres que le bitcoin. Le rapport hebdomadaire sur les flux de fonds de CoinShares suit l'évolution de la confiance des investisseurs accordée aux produits d'investissement d'actifs numériques populaires par le biais des flux entrants et sortants et a observé une hausse des flux entrants dans un plus large éventail d'actifs numériques à mesure que de nouveaux produits d'investissement arrivent sur le marché. CoinShares a l'intention d'ajouter un certain nombre de nouveaux produits à sa plateforme au cours de l'année à venir pour répondre à cette demande croissante des investisseurs.

Le chef de produit Townsend Lansing a déclaré : « LITE arrive juste après le lancement de nos produits Bitcoin et Ethereum en 2021 et bénéficiera de la même structure solide et transparente de produits soutenue physiquement. Nous sommes ravis d'ajouter une exposition à un tel produit aussi bien accepté et des crypto-actifs largement distribués vers notre nouvelle gamme de produits.

Les produits d'investissement de CoinShares offrent une exposition au Bitcoin (BTC), à l'Ethereum (ETH) et maintenant au Litecoin (LTC) et sont disponibles pour les investisseurs institutionnels et privés éligibles dans toute l'Europe. Le groupe CoinShares est entré en bourse le 11 mars 2021 et a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020, qui peuvent être consultés ici.

À propos du groupe CoinShares

CoinShares est la plus grande société en Europe d'investissement en actifs numériques, gérant des milliards d'actifs pour le compte d'une clientèle mondiale. Notre mission consiste à élargir l'accès à l'écosystème des actifs numériques en lançant de nouveaux produits et services financiers qui offrent aux investisseurs la confiance et la transparence nécessaires pour accéder à cette nouvelle classe d'actifs. CoinShares est cotée publiquement au Nasdaq First North Growth Market sous le symbole boursier CS.

Pour plus d'informations sur les CoinShares, consultez le site : https://coinshares.com

Contact pour les médias :

Jay Morakis

+1 646 859 5951

[email protected]

SOURCE CoinShares Group