CoinShares notiert gesichertes ETP Polkadot an der Schweizer Börse SIX

Physisch gesichertes ETP Polkadot bietet Staking-Prämien von 5,0 % p.a. und eine reduzierte Verwaltungsgebühr von 0,0 % p.a.

SAINT HELIER, Jersey, 24. Februar 2022 /PRNewswire/ -- CoinShares („das Unternehmen" oder „der Emittent") (Nasdaq First North Growth Market: CS; USOTCQX: CNSRF), Europas größter Manager für digitale Vermögenswerte mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 3,5 Milliarden USD, hat heute bekannt gegeben, dass das physisch gesicherte börsengehandelte Produkt (ETP) Polkadot des Unternehmens an der Schweizer Börse SIX in Zürich notiert ist. Die Notierung des physisch gesicherten Polkadot von CoinShares (Ticker: CDOT) belegt das Engagement des Unternehmens, europäischen Anlegern über regulierte Mittel Zugang zu den Märkten für digitale Vermögenswerte zu verschaffen.

Physisch gesichertes Polkadot von CoinShares

Verwaltungsgebühren: Reduziert auf 0,0 % p.a.

Staking-Prämie: 5,0 % p.a.

ISIN: GB00BNRRFW10

Ticker: CDOT

WKN: A3GVC0

Die „Staked ETPs" von CoinShares sind so konzipiert, dass sie einen einfachen Zugang zu Proof-of-Stake-Protokollen und den Belohnungen für die Teilnahme an ihrer Sicherheit bieten. Sie sind so konzipiert, dass die Emittenten Staking-Prämien mit Anlegern teilen können, indem sie die Verwaltungsgebühr reduzieren und die Münzberechtigung des ETP jeden Tag erhöhen, da Staking-Prämien anfallen.

Am 26. Januar 2022 hat der Emittent offiziell eine Reduzierung der Verwaltungsgebühren auf 0,0 % p.a. bekannt gegeben, sowie zusätzliche Staking-Prämien von 5,0 % p.a. für Polkadot.

Townsend Lansing, Produktleiter bei CoinShares, kommentierte: „Die SIX Swiss Exchange war eine der ersten regulierten Börsen in Europa, die den Handel mit ETPs als digitale Vermögenswerte ermöglicht hat, und Schweizer Investoren zeigen weiterhin großes Interesse an Investitionen in digitale Vermögenswerte über börsennotierte Produkte. Wir freuen uns, unser innovatives, physisch gesichertes Polkadot-ETP in der Schweiz zu notieren und einem breiteren Publikum die Möglichkeit zu bieten, den Bereich Kryptowährung für sich zu entdecken."

Kurz vor der Börsennotierung hatte CoinShares seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das vorläufige Gesamtjahr 2021 bekannt gegeben, die besten Finanzergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal in der Geschichte des Konzerns.

Informationen zur CoinShares Group

CoinShares ist Europas größtes Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte und verwaltet Milliarden von Vermögenswerten im Auftrag einer globalen Kundenbasis. Unsere Mission ist es, den Zugang zum Ökosystem der digitalen Assets zu erweitern, indem wir neue Finanzprodukte und -dienstleistungen entwickeln, die Anlegern Vertrauen und Transparenz beim Zugang zu dieser neuen Anlageklasse bieten. CoinShares ist öffentlich am Nasdaq First North Growth Market unter dem Ticker CS und an der OTCQX unter dem Ticker CNSRF notiert.

