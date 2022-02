L'ETP Polkadot de CoinShares coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange

L'ETP jalonné et soutenu physiquement, Polkadot, offre des récompenses de jalonnement de 5,0 % par an et des frais de gestion réduits à 0,0 % par an

SAINT HELIER, Jersey, 25 février 2022 /PRNewswire/ -- CoinShares (« la Société » ou « l'Émetteur ») (Nasdaq First North Growth Market : CS ; USOTCQX : CNSRF), la plus grande société d'investissement en actifs numériques d'Europe avec plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui que son produit négocié en bourse (ETP) Polkadot, soutenu physiquement, a été coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange à Zurich. La double cotation de CoinShares Physical Staked Polkadot (symbole : CDOT) démontre l'engagement de la société à offrir aux investisseurs européens un accès aux marchés des actifs numériques par des moyens réglementés.

CoinShares Physical Staked Polkadot

Frais de gestion : Réduits à 0,0 % par an

Récompense de jalonnement : 5,0 % par an

ISIN : GB00BNRRFW10

Symbole : CDOT

WKN : A3GVC0

Les ETP jalonnés de CoinShares sont conçus pour offrir une exposition simple aux protocoles de preuve d'enjeu et des récompenses pour la participation à leur sécurité. Ils sont conçus pour permettre à l'Émetteur de partager les récompenses de jalonnement avec les investisseurs en réduisant les frais de gestion et en augmentant le nombre de pièces de l'ETP chaque jour, à mesure que les récompenses de jalonnement s'accumulent.

Le 26 janvier 2022, l'Émetteur a officiellement annoncé une réduction des frais de gestion à 0,0 % par an et des récompenses de jalonnement supplémentaires de 5,0 % par an pour Polkadot.

Townsend Lansing, directeur des produits chez CoinShares, a commenté : « La SIX Swiss Exchange a été l'une des premières bourses réglementées en Europe à permettre la négociation d'ETP d'actifs numériques, et les investisseurs suisses continuent de montrer un fort intérêt pour l'investissement dans les actifs numériques via des produits cotés. Nous sommes enthousiastes à l'idée de coter notre ETP Polkadot innovant, soutenu physiquement et jalonné, en Suisse et de fournir à un public plus large un moyen de participer davantage à l'écosystème des crypto-monnaies. »

L'inscription à la cote intervient après l'annonce par CoinShares de ses résultats préliminaires pour l'ensemble de l'année 2021 et le quatrième trimestre , qui sont les meilleurs résultats financiers de l'année et du quatrième trimestre de l'histoire du groupe.

À propos du groupe CoinShares

CoinShares est la plus grande société en Europe d'investissement en actifs numériques, gérant des milliards d'actifs pour le compte d'une clientèle mondiale. Notre mission consiste à élargir l'accès à l'écosystème des actifs numériques en lançant de nouveaux produits et services financiers qui offrent aux investisseurs la confiance et la transparence nécessaires pour accéder à cette nouvelle classe d'actifs. CoinShares est cotée sur le Nasdaq First North Growth Market sous le symbole CS et sur l'OTCQX sous le symbole CNSRF.

