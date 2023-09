Colaboração exclusiva Lancôme x Louvre - Beleza é arte em movimento

PARIS, 4 de setembro de 2023 /PRNewswire/ - - O Museu do Louvre e a Lancôme estão unindo forças em uma colaboração sem precedentes. Inspirada em nove obras-primas do departamento de esculturas, bem como nas luzes e cores do museu, a Lancôme criou uma coleção de produtos de cuidados e maquiagem em edição limitada chamada Lancôme x Louvre.

A campanha de apoio a este lançamento foi filmada no Museu do Louvre com Zendaya, Aya Nakamura, Amanda Seyfried e He Cong, todas embaixadoras desta colaboração. Essas quatro personalidades, cada uma representando a imagem da beleza de nosso tempo, incorporam as características e mitos de algumas ícones esculturais através de suas personalidades fortes.

O Louvre, uma fonte de inspiração

Desde a sua criação em 1793, o Museu do Louvre foi concebido como um local onde os artistas pudessem aprender com as obras de grandes mestres e se inspirar para criar as suas próprias obras. Até hoje, o Louvre é um museu vivo, uma fonte inesgotável de inspiração para todos os criadores, uma vez que a história da arte continua a iluminar os nossos tempos em muitas áreas. Para esta parceria inédita, a Lancôme se inspirou na Vênus de Milo, Vitória de Samotrácia, Corine, Diana de Gabies, A Ninfa e o Escorpião, Eco, Hígia, Vênus de Arles e, por fim, no Hermafrodita Dormindo. Cada uma dessas obras-primas, por meio de sua história e do mito que ela incorpora, inspirou Lisa Eldridge, diretora de maquiagem da Lancôme, a criar esta coleção de maquiagem.

"Estou emocionada com esta primeira colaboração com a Lancôme, que ilustra habilmente as diversas formas de beleza apresentadas pelas coleções do Louvre, onde culturas e civilizações se encontram além da terra e do tempo. A escolha da Vênus de Milo, da Ninfa e o Escorpião ou da Diana de Gabies como embaixadoras desta campanha traz novas perspectivas sobre imagens icônicas e inspiradoras da antiguidade, contrastando-as com representações e padrões contemporâneos. A história da arte e da beleza, sua "fabricação" e sua busca, estão intimamente ligadas. A cultura pop, com as suas imagens em movimento, publicidade e redes sociais que permeiam nossa vida cotidiana, se baseia frequentemente nessas representações e visuais intemporais, por vezes muito perspicazes, outras vezes antigos. As coleções do Museu do Louvre são incríveis e empolgantes na maneira como nos permitem ver e entender como esses padrões são interpretados, transformados e evoluem. Através desta colaboração, o Louvre, um centro de arte contemporânea, ajuda a escrever a visão atual sobre a beleza ".

Laurence des Cars,

presidente e diretor do Museu do Louvre

"Na Lancôme, a beleza é arte em movimento; a própria beleza, como ritual pessoal, é a maneira de se expressar e se destacar de uma forma que transcende padrões em constante mudança. Esta parceria criativa e sem precedentes com o Louvre é um testemunho cultural desta convicção e da nossa missão pela beleza em Lancôme. Ao continuar a relação entre a nossa marca francesa, com uma rica história que abrange quase 90 anos, e a meca da arte mais icônica do mundo, procuramos promover novas perspectivas sobre a beleza para as mulheres de hoje com base em nossa herança artística e celebrar a natureza em constante evolução da beleza".

Françoise Lehmann,

diretora geral da Lancôme International

