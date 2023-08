Collaboration exclusive Lancôme x Louvre - La beauté est un art en mouvement

PARIS, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Le musée du Louvre et Lancôme s'associent dans le cadre d'une collaboration inédite. Inspiré par neuf chefs-d'œuvre du département des sculptures, comme par les lumières et couleurs du musée, Lancôme a imaginé une collection en édition limitée de soin et maquillage, signée Lancôme x Louvre.

LANCOME LOUVRE ABSOLUE ROUGE MATTE 196 LANCOME LOUVRE palette closed

La campagne qui incarne ce lancement a été tournée au musée du Louvre, avec Zendaya, Aya Nakamura, Amanda Seyfried et He Cong, ambassadrices de la collaboration. Ces quatre figures, images de la beauté de notre temps, s'approprient et incarnent avec leurs personnalités fortes les codes et les mythes de certaines icones de la sculpture.

Le Louvre, une source d'inspiration

Le musée du Louvre a été conçu dès sa création, en 1793, comme un lieu où les artistes pouvaient apprendre face aux œuvres des grands maîtres, s'inspirer pour créer à leur tour. Encore aujourd'hui, le Louvre est un musée vivant, une inépuisable source d'inspiration pour tous les créateurs, tandis que l'histoire de l'art continue d'éclairer notre époque en bien des domaines. Pour ce partenariat inédit, Lancôme s'est inspiré de la Vénus de Milo, de la Victoire de Samothrace, de Corine, de la Diane de Gabies, de la Nymphe au Scorpion, d'Echo, d'Hygie, de la Vénus d'Arles et enfin, de l'Hermaphrodite. Chacune de ses œuvres, par son histoire et celle du mythe qu'elle incarne, a inspiré Lisa Eldridge, directrice de la création maquillage chez Lancôme, pour créer cette collection de maquillage.

« Je me réjouis de cette première collaboration avec Lancôme qui illustre avec beaucoup de talent la diversité des formes de beauté que présentent les collections du Louvre, où dialoguent cultures et civilisations par-delà les siècles et les géographies. Le choix de la Vénus de Milo, de la Nymphe au scorpion ou bien encore de la Diane de Gabies comme ambassadrices pour cette campagne permet de faire voyager les images iconiques et inspirantes de l'antiquité et de les confronter à des représentations et des canons contemporains. L'histoire de l'art et de la beauté, de sa « fabrique » et de sa quête, sont intimement liées. La pop culture, celle de l'image en mouvement, de la publicité, des réseaux sociaux, de notre vie quotidienne, s'inspire souvent de ces représentations et images intemporelles, parfois très savantes, parfois très anciennes. Les collections du musée du Louvre ont cela d'étonnant et de captivant qu'elles permettent de lire et de comprendre comment ses canons se transforment, s'interprètent, évoluent. Avec cette collaboration, le Louvre, lieu contemporain de l'art, participe de cette écriture de la beauté au présent ».

Laurence des Cars

Présidente-directrice du musée du Louvre

« Chez Lancôme, la beauté est un art en mouvement ; la beauté elle-même, comme rituel personnel, est le moyen de s'exprimer et de se singulariser, avec des codes en constante évolution – à vrai dire, sans code. Ce partenariat créatif et inédit avec le Louvre est le témoignage culturel de cette conviction et de notre mission pour la beauté chez Lancôme. En poursuivant le dialogue entre notre marque française, riche de près de 90 ans d'histoire, et le temple de l'art le plus emblématique, nous voulons, dans la continuité, ouvrir de nouvelles perspectives en matière de beauté pour les femmes d'aujourd'hui à partir de notre patrimoine artistique et célébrer le fait que la beauté est en perpétuel mouvement. »

Françoise Lehmann

Directrice générale de Lancôme International

Télécharger les photos en haute définition

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2195373/LANCOME_LOUVRE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2195374/LANCOME_LOUVRE_palette.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1985730/Lancome_Logo.jpg

SOURCE Lancôme International