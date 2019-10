Cole Haan anuncia apresentação confidencial da minuta de declaração de registro da oferta pública inicial proposta

NOVA YORK, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cole Haan, Inc. anunciou hoje que protocolou uma minuta de declaração de registro no Formulário S-1 da Comissão de Valores Mobiliários ("SEC" – Securities and Exchange Commission), relativa à oferta pública inicial proposta de suas ações ordinárias.

O número de ações ordinárias a ser oferecido e a faixa de preços da oferta proposta ainda não foram determinados. A oferta pública inicial deve começar assim que a SEC concluir seu processo de revisão, sujeito às condições do mercado e outras condições.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Quaisquer ofertas, solicitações ou ofertas para comprar ou quaisquer vendas de valores mobiliários serão feitas de acordo com as exigências de registro da Lei de Mercado de Capitais de 1933, conforme emendada ("Securities Act"). Esse anúncio é feito de acordo com a Regra 135 da Lei de Mercado de Capitais.

Kimry Blackwelder, Cole Haan, Inc.

+1 (212) 763-3060

kimry.blackwelder@colehaan.com

FONTE Cole Haan

