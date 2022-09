Colgate-Palmolive celebra el Mes de la Herencia Hispana con su iniciativa anual de becas Haz La U

En asociación con la Fundación Herencia Hispana, Haz La U de Colgate ha otorgado más de $900,000 en becas a más de 400 estudiantes hispanos de secundaria

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La compañía Colgate-Palmolive ya está aceptando aplicaciones para Haz La U, su beca educativa anual, una iniciativa creada en alianza con la Fundación Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés) que ofrece becas para apoyar a los jóvenes hispanos en su camino hacia la educación superior y crear un mejor futuro. Haz La U de Colgate otorgará 31 becas que suman un total de $100,000 a estudiantes hispanos de secundaria que hayan demostrado excelencia académica y hayan sido miembros activos de su comunidad. El proceso de aplicaciones para el año académico 2023-2024 se cerrará el 13 de noviembre de 2022.

Hasta la fecha, el programa Haz La U ha otorgado más de $900,000 en becas a más de 400 estudiantes hispanos en el último año de secundaria en los Estados Unidos, que han demostrado excelencia académica, voluntariado y liderazgo en sus comunidades.

Colgate se enorgullece de destacar a Jennifer Muñoz, ganadora de la beca Haz la U en el 2016, graduada de UCLA en 2020 y que ahora trabaja como Analista de Tecnología Móvil en el sector de logística, gestionando envíos de tiempo crítico. Jennifer menciona, "Haz La U no solo me ayudó en el sentido financiero, también me ayudó a motivarme porque demostró que alguien más creía en mí". La historia de Jennifer de crecer en una comunidad de bajos ingresos en Fontana, California, y el impacto que Haz La U tuvo para ayudarla a alcanzar su sueño de una educación universitaria se presenta en un nuevo cortometraje creado por Colgate en asociación con la HHF.

"En Colgate, creemos que todas las personas merecen un futuro que les haga sonreír, razón por la cual estamos orgullosos de nuestra alianza continua con la Fundación Herencia Hispana y del impacto que este programa ha tenido en los beneficiarios de las becas y sus comunidades", expresó Jesper Nordengaard, presidente de Colgate-Palmolive, Norteamérica. "Esperamos seguir apoyando a estudiantes merecedores como Jennifer Muñoz, una de las ganadoras de Haz La U 2016".

Por más de 10 años, Colgate ha trabajado con la Fundación Herencia Hispana para otorgar becas Haz La U a través de los Youth Awards, sus premios anuales a la juventud. "Estamos muy orgullosos de mantener nuestra alianza con Colgate para la beca Haz La U, que acerca a nuestros estudiantes a lograr sus objetivos de educación superior", expresó Antonio Tijerino, presidente y CEO, de la Fundación Herencia Hispana.. "Este esfuerzo importante realizado con Colgate a través de nuestro programa Youth Awards mostrará el enorme talento y potencial de nuestra juventud. Estas becas ayudarán a jóvenes líderes a mantenerse enfocados en generar un impacto en nuestra comunidad y en los Estados Unidos", agregó.

A nivel regional, el programa de becas Haz La U otorgará 10 becas de nivel Oro de $4,000 cada una, 10 becas de nivel Plata de $3,000 cada una y 10 becas de nivel Bronce de $2,000 cada una. Un ganador regional recibirá una beca adicional de nivel nacional de $10,000.

Para obtener más información sobre la historia de Jennifer y aplicar para la beca Haz La U™, visite Colgate.com/MakeTheU.

Acerca de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Company es una empresa en crecimiento innovadora y solidaria que busca reinventar un futuro más saludable para todas las personas, sus mascotas y nuestro planeta. Enfocados en el cuidado bucal, el cuidado personal, el cuidado del hogar y la nutrición de las mascotas, la empresa vende sus productos en más de 200 países y territorios a través de marcas como Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA Skin, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet y Hill's Prescription Diet. La empresa es reconocida por su liderazgo e innovación promoviendo sostenibilidad y el bienestar de la comunidad, incluyendo sus logros en la disminución de los residuos plásticos, el ahorro de agua, la reducción de basura, el impulso de reciclaje, la conservación de recursos naturales y la mejora de la salud bucal de los niños a través de su programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, que ha llegado a más de 1,400 millones de niños desde 1991. Para obtener más información sobre el negocio global de Colgate y cómo la empresa está construyendo un futuro para sonreír, visite www.colgatepalmolive.com.

Acerca de la Hispanic Heritage Foundation y los Youth Awards

La misión de HHF se centra en la educación, la fuerza laboral, el impacto social y la identidad y cultura a través de la perspectiva del liderazgo. A través del programa Youth Awards de HHF que ya cuenta con 24 años de trayectoria, decenas de miles de estudiantes latinos de alto rendimiento han sido reconocidos y recibieron más de cinco millones de dólares para apoyar su educación, ideas o proyectos. Una vez aprobados en los Youth Awards, los exalumnos se conectan con una red grande de mentores, programas y oportunidades de carrera profesional a través del programa galardonado LOFT (Latinos on the Fast Track), a lo largo del colegio, la universidad y sus carreras. Visite www.HispanicHeritage.org. Siga a HHF en Facebook,Instagram, Twitter y TikTok.

