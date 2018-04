Colgate y Michael Phelps siguen difundiendo el mensaje de ahorrar agua este Día de la Tierra

Experimente el Comunicado de Prensa de Multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/players/Spanish/8303051-colgate-michael-phelps-save-water-earth-day-2018/

El objetivo de Colgate es crear consciencia sobre la escasez de agua y ayudar a ahorrar agua mediante iniciativas como las siguientes:

"Save Water" con el Asistente de Google: Colgate desarrolló una Acción para el Asistente de Google llamada "Save Water by Colgate" (Ahorra Agua de Colgate). Los usuarios con un Google Home, o una bocina inteligente compatible, pueden conocer datos sobre el agua, consejos para su conservación y hasta pedir que se oiga el sonido del agua corriente para "reemplazar" el sonido mientras se cepillan los dientes con la llave cerrada. La Acción está disponible en inglés para cualquier persona que tenga un dispositivo de Google Home, al decir: " Hey Google, talk to Save Water by Colgate.". Esta función también está disponible para los usuarios de Amazon Alexa cuando los usuarios dicen: "Alexa, enable Save Water.".

Colgate desarrolló una Acción para el Asistente de Google llamada "Save Water by Colgate" (Ahorra Agua de Colgate). Los usuarios con un Google Home, o una bocina inteligente compatible, pueden conocer datos sobre el agua, consejos para su conservación y hasta pedir que se oiga el sonido del agua corriente para "reemplazar" el sonido mientras se cepillan los dientes con la llave cerrada. La Acción está disponible en inglés para cualquier persona que tenga un dispositivo de Google Home, al decir: " Hey Google, talk to Save Water by Colgate.". Esta función también está disponible para los usuarios de Amazon Alexa cuando los usuarios dicen: "Alexa, enable Save Water.". Etiqueta adhesiva "Turn Off the Faucet" para el lavamanos: Colgate creó una etiqueta adhesiva para desagües, activada por el agua, que muestra "Turn Off the Faucet" ( Cierra la Llave ) cuando se pone en contacto con el agua. La etiqueta de Ahorra Agua está a la venta exclusivamente en Walmart, y viene incluida con la compra de un paquete especial de Pasta Dental Colgate Total.

Colgate creó una etiqueta adhesiva para desagües, activada por el agua, que muestra "Turn Off the Faucet" ( ) cuando se pone en contacto con el agua. La etiqueta de Ahorra Agua está a la venta exclusivamente en Walmart, y viene incluida con la compra de un paquete especial de Pasta Dental Colgate Total. Recordatorios de Phelps y su familia en redes sociales: La familia Phelps seguirá motivando a sus seguidores en las redes sociales a cerrar la llave del agua mientras se cepillan los dientes, y así ahorrar hasta ocho galones de agua al día3.

"Aunque me retiré de la natación hace dos años, el agua sigue siendo una parte importante de mi vida y es una prioridad de la vida de todos nosotros", dijo Phelps. "Este Día de la Tierra, quiero hacer una invitación para que todos nosotros participemos en preservar del agua, porque cada gota cuenta. Únete a nosotros cerrando la llave del agua mientras te cepillas los dientes. Es un pequeña contribución que todos juntos podemos dar para lograr un cambio enorme y crear un gran impacto en el mundo".

Más información sobre la campaña Ahorra Agua de Colgate disponible en EveryDropCounts.Colgate.com o buscando #EveryDropCounts (#CadaGotaCuenta) en plataformas de medios sociales.

About Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive es una compañía líder global en productos de consumidor, estrechamente enfocada en el cuidado bucal, cuidado personal, cuidado de la casa y la nutrición de mascotas. Colgate vende sus productos en más de 200 países y territorios alrededor del mundo bajo marcas internacionalmente reconocidas como Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sorriso, Kolynos, elmex, Tom's of Maine, Sanex, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet y Hill's Ideal Balance. Para ver más información sobre el negocio global de Colgate-Palmolive, visite el sitio web de la compañía en colgatepalmolive.com. Para aprender más sobre el programa global de educación para la salud bucal de Colgate, Bright Smiles, Bright Futures®, por favor visite colgatebsbf.com.

Acerca de Michael Phelps

Michael Phelps es el deportista olímpico más premiado de toda la historia, con un total de 28 medallas que incluyen el récord de 23 medallas de oro en cinco Olimpíadas. Phelps utilizó el monto de su premio por actuación deportiva al ganar ocho medallas de oro en los Juegos de Pekín de 2008 para establecer la Fundación Michael Phelps (Michael Phelps Foundation). Comprometida con el crecimiento del deporte de la natación, la Fundación contempla la necesidad de tener seguridad en el agua a través de su programa insignia –im– disponible a través de los Boys & Girls Clubs of America y Special Olympics International. Phelps, el nadador más galardonado en la historia de los Campeonatos Mundiales, lanzó su propia marca de ropa para natación de competición –MP– conjuntamente con Aqua Sphere en 2014. Ha publicado dos autobiografías: No Limits: The Will to Success (Sin límites: cómo superar los obstáculos y lograr tus sueños) y Beneath the Surface (Bajo la superficie), que fueron éxitos de librería del New York Times y USA Today; y además publicó un libro para niños: How to Train with a T-Rex and Win Eight Gold Medals (Cómo entrenar con un tiranosaurio y ganar ocho medallas de oro). Es un activista de la salud mental y un orador motivacional de gran reputación, y comparte su mensaje de "Soñar, Planear, Lograr" con audiencias que abarcan desde niños hasta ejecutivos de empresas.

1 http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500323.full

2 Encuesta de Google realizada por Red Fuse Communications, octubre de 2017

3 https://www.epa.gov/watersense/bathroom-faucets

FUENTE Colgate-Palmolive

SOURCE Colgate-Palmolive

Related Links

http://colgatepalmolive.com