Colin Jones es reconocido en Top Verdicts & Settlements 2019 de The Recorder

LOS ÁNGELES, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wilshire Law Firm se enorgullece de felicitar a su socio y litigante principal Lic. Colin M. Jones, por su recuperación de tres veredictos y acuerdos, donde cada uno superó casi $1,000,000 en 2018. Informado primero en The Recorder y reconocido junto a otros abogados especializados en lesiones personales en la edición 2019 de Top Verdicts and Settlements in California (Principales veredictos y acuerdos en California), el Lic. Jones recuperó casi $9,000,000 combinados entre los acuerdos 5to. y 19no. en términos de tamaño y el 36to. veredicto mayor de California de 2018.

Uno de las Estrellas en Ascenso del Sur de California de Super Lawyers en 2019 (una distinción que ha recibido todos los años desde 2015) y presidente electo 2020 de The National Trial Lawyers: Top 40 under 40 (Abogados Litigantes Nacionales: Los principales 40 menores de 40), el trabajo de alto impacto del Lic. Jones ha recibido extendidos elogios en toda la comunidad legal por su excelencia. Frecuente orador destacado en eventos de educación legal continua, Colin ha expuesto en diversas organizaciones de The National Trial Lawyers sobre temas que abarcan el proceso de voir dire para la selección de jurados, los argumentos de cierre, y todo aquello que está en el medio.

Especializados en casos de lesiones graves y catastróficas, Jones y Wilshire Law Firm utilizan tecnología de vanguardia para uso en la sala del tribunal—que incluye animaciones médicas y reconstrucciones de accidentes—para ayudar a sus clientes a recuperar la máxima compensación a la que tengan derecho. Durante el curso de su carrera, el Lic. Jones ha recuperado más de $90,000,000 en representación de sus clientes, resultados que hablan por sí mismos.

Con foco en una "cobertura agresiva y en profundidad de las novedades, implicaciones y tendencias que ayudan a los abogados a conducir sus firmas", The Recorder es una fuente esencial de noticias y una publicación muy respetada de la comunidad legal. Publicada todos los años, Top Verdicts and Settlements in California de The Recorder reconoce las indemnizaciones más elevadas en categorías como vehículos motorizados, empleo, muerte culposa y responsabilidad por productos.

Wilshire Law Firm | Acerca de la firma

Fundada en 2007 por el Lic. Bobby Saadian, Wilshire Law Firm es un galardonado bufete de abogados especializado en lesiones personales, derecho laboral y acciones colectivas. A la fecha, nuestro equipo de más de 100 profesionales del derecho ha recuperado más de $380,000,000 para nuestra familia de clientes, proporcionando un servicio excepcional en cada paso del camino.

Para conocer más sobre nuestra firma, visite Wilshire Law Firm online: https://www.WilshireLawFirm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/537344/Wilshire_Law_Firm_Logo.jpg

FUENTE Wilshire Law Firm

Related Links

http://wilshirelawfirm.com



SOURCE Wilshire Law Firm