Colin Jones nombrado presidente electo de 2020 como el mejor entre los 40 abogados litigantes menores de 40 años

LOS ÁNGELES, 21 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wilshire Law Firm se complace en anunciar que el abogado litigante principal y socio de la firma, Colin Jones, ha sido nombrado presidente electo para el año 2020 como el mejor abogado civil demandante entre los 40 abogados litigantes menores de 40 años del país por The National Trial Lawyers: Top 40 under 40. Entre los ex presidentes de la organización se encuentran el presidente fundador y abogado director de Wilshire Law Firm, el Lic. Bobby Saadian, quien desempeñó el cargo en 2017. Jones, un cinco veces ganador del premio Super Lawyers Southern California Rising Star, comenzará su mandato el 1 de enero de 2020.

"Estoy agradecido por la oportunidad de dirigir un grupo increíble de abogados reconocidos a nivel nacional a medida que desarrollamos nuevas ideas, educamos al público sobre la importancia del acceso a los tribunales y protegemos el derecho a un juicio por jurado", dijo Jones.

Un abogado litigante muy solicitado y el primer socio de Wilshire Law Firm, Jones ha recuperado más de $90,000,000 en veredictos y acuerdos excepcionales en nombre de sus clientes, presentando sus casos con una creatividad y pasión triunfantes. Frecuentemente hace presentaciones ante otros abogados en eventos de educación legal continua, dando conferencias sobre temas que van desde argumentos de apertura hasta voir dire.

Uniéndose a Jones en The National Trial Lawyers Top 40 under 40 (Los 40 Mejores Abogados Con Menos de 40 Años del National Trial Lawyers) se encuentran 7 abogados de Wilshire Law Firm:

Lic. Jon C. Teller

Lic. Nicol Hajjar

Lic. Vy T. Nguyen

Lic. Hazel S. Chang

Lic. Sutton A. Shapiro

Lic. Thiago M. Coelho

Lic. Greg Stuck

Compuesto por los mejores abogados litigantes menores de 40 años de cada estado o región, los miembros de The National Trial Lawyers: Top 40 under 40 "demuestran calificaciones superiores de liderazgo, reputación, influencia, importancia y perfil público, medido por estándares objetivos y aplicados uniformemente". Las invitaciones para unirse al Top 40 under 40 se extienden a los abogados más calificados de cada estado tras un proceso objetivo de varias fases que incluye candidaturas de sus pares combinadas con investigación de terceros.

Fundada en 2007 por el Lic. Bobby Saadian, Wilshire Law Firm es una firma de abogados premiada por su especialización en lesiones personales, derecho laboral y demandas colectivas. Hasta la fecha, nuestro equipo de más de 100 profesionales jurídicos ha recuperado más de $380,000,000 para nuestros meritorios clientes, proporcionando un servicio excepcional en cada paso del camino.

Para obtener más información sobre Wilshire Law Firm, visite el sitio: https://www.WilshireLawFirm.com .

