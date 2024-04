Collaboration continue alimentée par l'IA : Yealink présente le MVC S40, qui transforme les espaces de travail hybrides

XIAMEN, Chine, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Yealink (300628.SZ) répond aux défis évolutifs des lieux de travail hybrides, où la flexibilité des méthodes et des lieux de collaboration augmente. Une statistique préoccupante du rapport annuel du Work Trend Index révèle que 43 % des employés à distance se sentent déconnectés pendant les vidéoconférences, ce qui se traduit par des réunions moins efficaces. Pour résoudre ce problème, Yealink a lancé sa dernière innovation, le MVC S40. Ce nouveau produit s'appuie sur le succès de la série MVC basée sur Windows de l'année dernière, en intégrant une technologie IA avancée pour améliorer l'expérience des réunions hybrides et combler le fossé entre la communication virtuelle et la communication en personne.

Vivre des réunions en face à face dans un environnement hybride

Dans les réunions hybrides, les participants à distance ont souvent du mal à se sentir inclus, car ils apparaissent petits et distants à l'écran. Le MVC S40 change la donne grâce à son système innovant de double caméra , alimenté par l'IA. Il capture une vue ultra large, garantissant que tout le monde est visible, tandis que la fonctionnalité IntelliFocus ajuste dynamiquement la mise au point de la caméra pour mettre en évidence les orateurs actifs. Cette inclusivité favorise l'égalité et permet à tous les participants d'apporter leur contribution en toute confiance, comme dans les réunions en face à face.

Une communication limpide, à tout moment

Une collaboration efficace repose sur une communication claire, mais les bruits de fond et les échos peuvent perturber les réunions hybrides. Le MVC S40 s'attaque de front à ce défi grâce à des capacités audio améliorées par l'IA. Son microphone à formation de faisceau 8-MEMS capture les voix provenant de toutes les directions, tandis qu'un algorithme audio full-duplex assure une transmission cristalline et sans bruit, même en cas de discours simultanés. Associé à de puissants haut-parleurs stéréo, le MVC S40 crée un environnement de réunion immersif propice à une collaboration efficace.

Un partage transparent pour une collaboration sans faille

Un partage efficace du contenu est essentiel pour une collaboration sans faille. Grâce à la compatibilité du MVC S40 avec le support de présentation WPP30, le partage de contenu devient un jeu d'enfant. Sa connexion sans fil permet une fonctionnalité plug-and-share, facilitant la transmission de vidéos 4K sans latence, même dans des environnements réseau complexes. De plus, le WPP30 permet une intégration transparente avec d'autres applications de réunion, ce qui permet une configuration et une intégration instantanées avec les capacités vidéo et audio du MVC S40.

Améliorez votre expérience de réunion avec le programme de reprise de Yealink

Pour améliorer encore votre expérience de réunion, Yealink a lancé le programme de reprise , offrant jusqu'à 35 % de réduction sur la série MVC. Que vous souhaitiez passer d'un appareil de visioconférence Yealink ou d'un autre fournisseur à un autre, le programme vous offre une solution simple qui vous permet de rester à la pointe de la technologie. En participant à ce programme, vous atténuez non seulement les risques de sécurité associés à la politique de mise à niveau de Windows de Microsoft , mais vous exploitez également la puissance de l'IA pour bénéficier d'une collaboration et d'une productivité sans précédent.

Rejoignez-nous au salon InfoComm, du 12 au 14 juin, pour découvrir les solutions basées sur l'IA qui révolutionnent les espaces de travail hybrides. Visitez le stand C5141 pour découvrir le MVC S40 et découvrir l'avenir des réunions avec Yealink.

À propos de Yealink Inc.

Yealink (300628.SZ) est un leader mondial spécialisé dans les solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration. Présent dans plus de 140 pays et régions, Yealink est reconnu comme l'un des cinq premiers fournisseurs de visioconférence et occupe la première place sur le marché mondial des livraisons de téléphones SIP.

Pour en savoir plus ou pour devenir partenaire de Yealink, veuillez consulter le site www.yealink.com .

Contact : Daisy Qin, [email protected]

