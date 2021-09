COLLABORATION DE JEFF KOONS AVEC BMW. L'artiste crée une édition spéciale de la BMW Série 8 Gran Coupé

MUNICH, 4 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Jeff Koons et Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG, ont annoncé aujourd'hui que l'artiste allait créer une édition spéciale de la M850i xDrive Gran Coupé. La BMW de luxe série 8 Gran Coupé sera en vente dans une édition collector limitée après sa première mondiale en février 2022, à la foire Frieze Los Angeles. En 2010, l'artiste américain a déjà créé une BMW M3 GT2 Art Car qui s'est produite aux 24 Heures du Mans.

Jeff Koons : « Je suis vraiment ravi et honoré de la possibilité de travailler à nouveau avec BMW et de créer une voiture édition spéciale. »

Actuellement, les voitures sont produites en secret dans l'usine du groupe BMW à Dingolfing, en Bavière. Lors d'un événement exclusif à la Pinakothek der Moderne (pinacothèque d'Art moderne), quelques jours avant l'ouverture du salon de l'automobile, l'IAA MOBILITY 2021, les premiers aperçus et détails ont été dévoilés.

La BMW série 8 de JEFF KOONS est l'incarnation de la précision, du raffinement et de l'artisanat, avec une peinture multicouche nécessitant 285 heures pour son application sur chaque voiture. Le design expressif et saisissant combine onze couleurs extérieures différentes allant du bleu à l'argent et du jaune au noir. Seulement deux voitures seront produites chaque semaine. L'intérieur multicolore est composé de matériaux haut de gamme et de cuir fin. Un couvercle de porte-gobelet est fourni avec un badge indiquant l'édition de la voiture et portant la signature gravée de l'artiste. Les sièges sont en couleurs rouges et bleues éclatantes des voitures hautes performances BMW M du groupe. Le design comprend à la fois des éléments de pop art ainsi que des motifs géométriques rendant hommage aux contours et à la forme complexes de la Série 8 Gran Coupé.

