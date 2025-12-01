College Board supera los $32 millones en becas para estudiantes de todo el país, extendiendo el apoyo hasta la clase de 2030

NUEVA YORK, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- College Board anunció hoy una importante expansión de sus becas BigFuture®. Comprometió $6.5 millones adicionales para ayudar a los estudiantes de todo el país a planificar su vida después de la escuela secundaria. Esta nueva inversión extiende las oportunidades de becas hasta la generación de 2030, lo que eleva el apoyo total de BigFuture a más de $32 millones.

Desde su lanzamiento en 2019, el programa ha otorgado más de $23 millones a más de 24,000 estudiantes en los 50 estados.

"Todos y cada uno de los estudiantes merecen la oportunidad de ser dueños de su futuro después de la escuela secundaria", dijo Amy Reitz, vicepresidenta sénior de BigFuture. "Las becas BigFuture convierten las aspiraciones en acción, ayudando a los adolescentes a soñar en grande y a tomar pasos concretos para hacer realidad esos sueños. Esta inversión refuerza nuestro compromiso de abrir las puertas a todos los estudiantes, especialmente a aquellos que más necesitan apoyo mientras planifican lo que viene".

bigfuture.org ha ayudado a millones de estudiantes a explorar carreras, planear para la universidad y descubrir formas de pagarla. La plataforma en línea es gratuita y ofrece herramientas personalizadas que brindan orientación en cada paso del camino.

Cada mes, BigFuture otorga dos becas de $40,000 y cientos de becas de $500 a estudiantes de todo el país por completar pasos de planificación simples y prácticos. A diferencia de los programas de becas tradicionales, las becas BigFuture están abiertas para todos los estudiantes. No se requieren ensayos, puntajes de exámenes ni promedio mínimo de calificaciones. Los estudiantes califican completando pasos de planificación reales, como explorar carreras, crear una lista de universidades y aprender sobre ayuda financiera.

Hasta ahora, el 60 % de los beneficiarios provienen de entornos de bajos ingresos, y casi la mitad son estudiantes universitarios de primera generación, lo que confirma que cuando existen oportunidades, los estudiantes las aprovechan. Los estudiantes de familias que tienen ingresos de menos de $ 60,000 al año tienen el doble de posibilidades de ganar las becas, pues obtienen dos entradas por cada paso completado. Cuantos más pasos den, más oportunidades tendrán de ser seleccionados.

"Solo tengo un GED. Esta beca romperá el ciclo en nuestra familia; mis hijos pueden ir a la universidad ahora", dijo Dinora Ramírez, cuya hija recibió una beca BigFuture de $ 40,000.

Pero los padres no son los únicos que ven el impacto del programa. Para las familias que buscan apoyar el éxito de sus adolescentes, este programa les cambia la vida. Como compartió Allison Ramírez: "Mi mamá y mi papá ya no tienen que preocuparse. Pueden destinar más dinero a la educación de mi hermana, y yo puedo ir a una universidad de cuatro años para convertirme en química o abogada".

A partir de este mes, los estudiantes de la clase de 2028 estudiantes─ actualmente en décimo grado─ son oficialmente elegibles para obtener becas BigFuture al completar pasos en bigfuture.org hasta su último año.

Acerca de BigFuture

BigFuture® es un recurso gratuito en línea que ayuda a los estudiantes a dar el primer paso correcto después de la escuela secundaria. Te ayudamos a planificar la universidad, a pagar la universidad y a explorar carreras. Ya sea que estés interesado en una universidad de cuatro años, un community college o una capacitación profesional, BigFuture tiene lo que necesitas para comenzar a planificar tu futuro, a tu manera. bigfuture.org

Acerca de College Board

College Board llega a más de 7 millones de estudiantes al año, ayudándolos a navegar el camino desde la escuela secundaria hasta la universidad y la carrera. Nuestra organización de membresía sin fines de lucro fue fundada hace más de 120 años. Fuimos pioneros en programas como el SAT® y el AP® para ampliar las oportunidades para los estudiantes y ayudarlos a desarrollar las habilidades que necesitan. Nuestro programa BigFuture® ayuda a los estudiantes a planificar la universidad, pagar la universidad y explorar carreras. Más información en cb.org.

