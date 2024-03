Colt DCS lance la Plateforme Centrale de Télémétrie, offrant à ses clients une analyse des performances en temps réel pour des économies de coûts, des gains d'efficacité et des résultats durables

LONDON, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Colt Data Center Services (Colt DCS), fournisseur mondial de solutions de centres de données Hyperscale et pour grandes entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Plateforme Centrale de Télémétrie. La solution disponible dans le monde entier développée en partenariat avec Protiviti, une société de conseil mondiale et partenaire de solutions Microsoft, permet aux clients d'utiliser des données de télémétrie en temps réel pour prendre en charge la gestion des charges de travail de leur centre de données.

Les clients Hyperscale peuvent désormais examiner et gérer les opérations de leur centre de données, ce qui leur permet de surveiller la consommation électrique du centre de données, les températures internes et externes et la consommation d'électricité pour le refroidissement. En ayant accès en temps réel, les entreprises et les fournisseurs de services cloud peuvent exploiter ces informations en déplaçant les charges de traitement là où elles sont les moins chères et suivre de manière proactive la maintenance des équipements, bénéficiant ainsi d'une efficacité et d'une fiabilité accrues, des économies de coûts et même d'une amélioration de la consommation d'énergie des équipements pour des objectifs de développement durable.

L'outil collecte des données locales et les centralise sur une seule plateforme, accessible via une API. À partir de là, les clients peuvent créer leurs propres applications pour visualiser et surveiller en permanence les informations.

Quy Nguyen, directeur des ventes chez Colt DCS, a déclaré : « Nos clients Hyperscale ont de plus en plus besoin d'avoir accès à des mesures de reporting en direct pour leurs centres de données, afin qu'ils disposent des informations dont ils ont besoin pour réussir. La Plateforme Centrale de Télémétrie positionne Colt DCS comme le partenaire de choix des fournisseurs de services cloud Hyperscale et des grandes entreprises et soutient notre approche innovante et durable, ainsi que notre objectif d'être l'opérateur de centres de données le plus centré sur le client. Travailler aux côtés de Protiviti, avec sa vaste expérience des données et de l'analyse, nous a aidé à mettre sur le marché une solution innovante qui apportera des avantages significatifs à nos clients.

Michelle Moody, directrice générale des données et des analyses chez Protiviti, a déclaré : « Les rapports statiques appartiennent au passé. Les tableaux de bord interactifs permettent des analyses approfondies et granulaires des indicateurs clés du centre de données, fournissant ainsi aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour prospérer. Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de soutenir Colt DCS dans son parcours d'innovation pour ses clients. Nous cherchons toujours des moyens de résoudre les défis commerciaux actuels, et la nouvelle plate-forme offre rapidité, transparence et informations approfondies sur les indicateurs clés au sein des centres de données.

À propos de Colt DCS

Colt DCS offre un véritable service et une excellence opérationnelle dans la conception, la construction, la livraison et la gestion opérationnelle durables de centres de données Hyperscale en Europe et dans la région APAC. Nous fournissons des solutions de centres de données aux clients Hyperscale et aux grandes entreprises dans 17 centres de données de pointe neutres en matière d'opérateur répartis dans 7 villes.

Nos solutions Hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à répondre aux exigences de demain.

Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, concrétisant notre vision d'être l'opérateur de centre de données le plus fiable et le plus centré sur le client du marché. Nous plaçons la conscience environnementale au cœur de tout ce que nous faisons parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire pour notre planète. C'est pourquoi nous nous engageons à réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et à faire du développement durable un moteur stratégique clé.

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court et à long terme pour réduire nos émissions conformément à la dernière norme Net Zero du SBTi.

www.coltdatacentres.net

À propos de Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) est une société de conseil mondiale qui offre une expertise approfondie, des informations objectives, une approche personnalisée et une collaboration sans précédent pour aider les dirigeants à affronter l'avenir en toute confiance. Protiviti et ses cabinets membres indépendants et locaux fournissent à leurs clients des solutions de conseil et de gestion dans les domaines de la finance, de la technologie, des opérations, des données, de l'analyse, du numérique, du juridique, des ressources humaines, de la gouvernance, des risques et de l'audit interne à travers son réseau de plus de 85 bureaux répartis dans plus de 25 pays. des pays.

Nommée sur la liste Fortune 100 Best Companies to Work For® 2023, Protiviti a servi plus de 80 % des entreprises Fortune 100 et près de 80 % des entreprises Fortune 500. Le cabinet travaille également avec des entreprises plus petites et en croissance, y compris celles qui cherchent à entrer en bourse, ainsi qu'avec des agences gouvernementales. Protiviti est une filiale en propriété exclusive de Robert Half Inc. (NYSE : RHI). Fondé en 1948, Robert Half est membre de l'indice S&P 500.

