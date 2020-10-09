Columbia Sportswear Company выбирает Adyen в качестве своего партнера по обработке платежей в США и по всему миру

Adyen будет предоставлять единую платформу обработки торговых платежей для Columbia Sportswear Company и ее брендов, включая Columbia, Sorel, Mountain Hardwear и prAna

АМСТЕРДАМ, 9 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Adyen (AMS: ADYEN), предоставляющая глобальную платежную платформу, пользующуюся предпочтением многих ведущих компаний мира, сегодня объявила о том, что она выбрана компанией Columbia Sportswear Company (CSC) — одним из лидеров мировой индустрии одежды, обуви, аксессуаров и экипировки для активного образа жизни — в качестве ее основного поставщика платежных услуг. В настоящее время компания Adyen активно работает с брендами CSC и продолжит расширять свою географию обслуживания в США, Канаде и Европе для всех основных брендов CSC, включая Columbia, Sorel, Mountain Hardwear и prAna.

Тесное сотрудничество с Adyen обеспечит компании CSC и ее семейству брендов доступ к унифицированной торговой платформе с созданием единой модели обработки платежей и информации о клиентах для всех покупок, совершаемых в торговых точках и интернет-магазинах.

В условиях глобальной пандемии, вынуждающей людей находиться дома, клиенты все чаще прибегают к услугам интернет-магазинов. В 2020 году наличие бесперебойно функционирующей платформы с унифицированным интерфейсом для всех каналов приобрело еще более важное значение для компании CSC и ее брендов.

«Наш выбор в пользу компании Adyen был очевиден, поскольку мы создаем унифицированную инфраструктуру для поддержки торговой деятельности, что будет способствовать дальнейшему повышению степени удовлетворенности наших покупателей как в интернет-магазинах, так и в розничных торговых точках, ― сообщил ИТ-директор Columbia Sportswear Company Майк Хёрт (Mike Hirt). ― Мы рады тому, что поступили дальновидно, начав сотрудничать с компанией Adyen еще до наступления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, когда покупатели стали отдавать предпочтение интернет-магазинам и бесконтактным платежам».

«Мы гордимся своим сотрудничеством с Columbia Sportswear Company и ее семейством брендов, направленным на повышение степени удовлетворенности их покупателей в США, Канаде и других странах, ― заявил операционный директор компании Adyen Камран Заки (Kamran Zaki). ― Ситуация с платежами в сфере розничной торговли меняется с невиданной ранее быстротой, и компаниям необходимо поддерживать свою техническую оснащенность для сохранения контроля на фоне возникающих тенденций. Многие из этих тенденций проявляются в момент оформления заказа, и мы надеемся совместными усилиями обеспечить благоприятные условия для совершения покупок по всем каналам».

Более подробная информация представлена на сайте по адресу www.adyen.com.

О компании Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) — платежная платформа, пользующаяся предпочтением многих ведущих компаний мира и обеспечивающая современную универсальную инфраструктуру, непосредственно стыкующуюся с платежными системами Visa и Mastercard, а также с другими платежными ресурсами, популярными среди потребителей по всему миру. Adyen обеспечивает беспрепятственное прохождение платежей через Интернет, мобильные устройства и платежные терминалы в торговых точках. К числу клиентов компании Adyen, имеющей свои представительства по всему миру, относятся Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos и L'Oréal. Сотрудничество с Columbia Sportswear Company, описанное в этом обновленном обзоре поставщиков, подчеркивает непрерывное развитие взаимодействия компании Adyen с уже имеющимися и новыми продавцами в течение многих лет.

О Columbia Sportswear Company

Компания Columbia Sportswear Company сформировала семейство брендов, олицетворяющих активный образ жизни, что позволило ей войти в число лидеров мировой индустрии одежды, обуви, аксессуаров и экипировки для его поклонников. В настоящее время товары под марками этой компании, основанной в 1938 году в Портленде (шт. Орегон), реализуются примерно в 90 странах мира. Помимо бренда Columbia®, Columbia Sportswear Company также владеет брендами Mountain Hardwear®, SOREL® и prAna®. Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании по адресам: www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.sorel.com и www.prana.com

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