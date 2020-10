Spółka Columbia Sportswear wybiera Adyen jako partnera płatności w USA i na świecie

Adyen będzie obsługiwać płatności w ramach ujednoliconej platformy dla Columbia Sportswear Company i należących do niej marek, w tym Columbia, Sorel, Mountain Hardwear i prana.

AMSTERDAM, 9 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), światowa platforma płatności wybierana przez wiele czołowych firm na świecie, ogłosiła dzisiaj, że zostanie głównym dostawcą usług płatności dla Columbia Sportswear Company (CSC), lidera w dziedzinie ubrań, obuwia, akcesoriów i wyposażenia dla aktywnych. Adyen działa już z markami CSC i będzie kontynuował wprowadzanie usług dla wszystkich największych marek CSC w USA, Kanadzie i Europie, w tym Columbia, Sorel, Mountain Hardwear i prAna.

Dzięki integracji z Adyen, CSC i rodzina należących do niej marek uzyska dostęp do jednolitej platformy handlowej, dającej wgląd do płatności i danych klientów w jednym miejscu dla wszystkich zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych i online.

Podczas, gdy pandemia zatrzymuje ludzi na całym świecie w domach, klienci coraz częściej wybierają zakupy w Internecie. W 2020 r. posiadanie spójnej platformy dla wszystkich kanałów stało się jeszcze ważniejsze dla CSC i jej marek.

„Adyen był dla nas klarownym wyborem w budowaniu naszych jednolitych zdolności handlowych i jeszcze lepszych doświadczeń klientów zarówno w Internecie, jak i w sklepach stacjonarnych – powiedział Mike Hirt, dyrektor ds. informacyjnych Columbia Sportswear Company. - Jesteśmy zadowoleni z faktu, że pomyśleliśmy o rozpoczęciu współpracy z Adyen jeszcze przed kryzysem COVID-19, gdy konsumenci zaczęli preferować zakupy w internecie i płatności bezkontaktowe".

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pracować z Columbia Sportswear i jej rodziną marek, aby zaoferować lepsze doświadczenia dla ich klientów w USA, Kanadzie i innych krajach - powiedział Kamran Zaki, dyrektor operacyjny Adyen. - Płatności w branży detalicznej zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, a firmy muszą być odpowiednio przygotowane, aby podążać za pojawiającymi się trendami. Wiele z tych trendów dotyczy procesu transakcji przy kasie i chcemy wspólnie zapewnić pozytywne doświadczenia zakupowe we wszystkich kanałach".

Więcej informacji na stronie internetowej www.adyen.com .

Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) jest platformą płatności wybieraną przez wiele czołowych firm na świecie, zapewniającą nowoczesną i kompleksową infrastrukturę z bezpośrednim połączeniem z kartami Visa i Mastercard, oraz innymi wybieranymi przez klientów metodami płatności. Adyen zapewnia bezproblemowe płatności w kanałach internetowych, mobilnych i stacjonarnych. W oparciu o swoje oddziały na całym świecie, Adyen służy takim klientom, jak Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos, czy L'Oréal. Nawiązanie współpracy z Columbia Sportswear Company opisanej w niniejszej informacji handlowej to potwierdzenie ciągłego, wieloletniego rozwoju firmy Adyen jako partnera dla dotychczasowych i nowych sprzedawców.

Columbia Sportswear Company

Spółka Columbia Sportswear Company stworzyła szeroką ofertę marek na rzecz aktywnego życia, stając się liderem światowej branży odzieżowej, obuwniczej, dodatków do ubrań i wyposażenia. Założona w 1938 r. w Portland, w stanie Oregon, Columbia Sportswear sprzedaje produkty w ok. 90 krajach na świecie. Oprócz marki Columbia®, Columbia Sportswear Company posiada również inne marki odzieży wierzchniej, takie jak: Mountain Hardwear®, SOREL® oraz prAna®. Więcej informacji na stronach internetowych

www.columbia.com , www.mountainhardwear.com , www.sorel.com i www.prana.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

