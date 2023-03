Com a proposta de formar jovens talentos, Banco ABC Brasil se une à FGV para desenvolver alunos aliando golfe e finanças

Em uma iniciativa de fortalecimento da marca empregadora, o banco, juntamente com a Fundação, proporciona conhecimento muito além da sala de aula

SAO PAULO, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) levaram 30 alunos do curso de Administração para um curso de uma semana, entre os dias 27 e 31 de março, no campo de golfe do Clube de Campo de São Paulo, na capital paulista. Os estudantes estão tendo a disciplina Desafio Banco ABC Brasil de Golf Finance, patrocinada pela instituição bancária e desenvolvida e ministrada pelo professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP), Wesley Mendes.

"O intuito do curso é promover conhecimento de qualidade seguindo os padrões de formação de jovens talentos do Banco ABC Brasil. É uma maneira de abrir as portas para jovens profissionais que estão no início de suas carreiras", afirma Antonio Nicolini, vice-presidente de Tesouraria e Sponsor do programa Jovens Talentos.

"O jovem está adquirindo conhecimentos teóricos na faculdade, nós precisamos, daqui deste lado, potencializar as competências que podem ser importantes para a carreira deles dentro ou fora do banco", comenta o Sponsor. Além disso, ele reforça que algumas skills podem ser adquiridas ao longo do programa de Jornada do Estagiário. "As chamadas Competências dos Profissionais do Futuro, como também skills exigidas pelo mercado financeiro, são oferecidas ao longo dessa parceria com a FGV", conclui Nicolini.

Hoje (31 de março), haverá um torneio de golfe que premiará a equipe de melhor desempenho dentro de campo e contará com a presença do Sponsor e do vice-presidente do banco de investimentos, José Laloni. "É uma honra para nós apoiarmos essa iniciativa da FGV, que une esporte e conhecimento numa atividade tão rica e de alto nível como o Desafio Banco ABC Brasil de Golf Finance", afirma o executivo.

"Um projeto com um conteúdo extremamente relevante, que reforça a nossa conduta de marca empregadora e proporciona o crescimento de alunos. Teremos um enorme prazer em recebê-los no nosso programa de Jovens Talentos", declara Laloni.

Esta iniciativa de usar a prática esportiva como meio de aprendizagem em disciplinas da área de negócios é algo comum nas melhores escolas ao redor do mundo, mas é inédita em se tratando de golfe no Brasil. A disciplina foi desenhada ao redor do desenvolvimento de habilidades em tomada de decisão, especialmente aquelas nas quais temas de finanças sejam preponderantes. Tendo como externalidade principal a valorização do papel que o meio pode exercer para o desenvolvimento de noções que o participante pode necessitar no ambiente de negócios.

O professor Wesley salienta que a troca pode ocorrer nos dois sentidos. "O indivíduo participante desta disciplina tem a oportunidade de praticar a tomada de decisão sob risco. Além disso, sob uma atmosfera de prática esportiva, há explícita oportunidade de ganhos consequentes, como trabalho em equipe, sociabilidade e desenvolvimento de habilidades pessoais relevantes para o profissional", comenta.

FONTE Banco ABC Brasil

