Com Control-M, BMC garante lucratividade de varejistas

Orquestração do fluxo de trabalho de dados e aplicações transformam complexidade dos dados em uma vantagem competitiva

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- BMC, líder global em soluções de software para Autonomous Digital Enterprise, anuncia como grandes marcas globais, como REWE digital GmbH e Aspiag Service, adotaram a plataforma Control-M da BMC para automatizar fluxos de trabalho de aplicações e dados. Com a integração do Control-M, essas empresas podem garantir que todos os processos de negócios que comandam as operações de varejo modernas ocorram em ordem e dentro do prazo – mantendo usuários satisfeitos, estoque nas prateleiras e os caixas cheios.

Prédio BMC Software

De acordo com o Gartner® "para vencer no mercado de varejo da revolução digital, os varejistas devem se afastar das abordagens de planejamento e promoção centradas no produto com foco interno, que perpetuam os resultados de vendas tradicionalmente entregues. Em vez disso, os varejistas devem se transformar para se tornarem centrados no cliente por meio do uso inovador de informações e automação. O dimensionamento por meio de análises avançadas e inteligência artificial (IA) é obrigatório para a sobrevivência. Essa pesquisa ajudará a adquirir e desenvolver produtos e serviços conforme a demanda e a expectativa do cliente."

REWE digital orquestra cadeias de suprimentos complexas no varejo

A REWE digital fornece sistemas e soluções de TI para o REWE Group, uma das principais empresas de varejo e turismo da Europa, que atende a milhões de clientes em todo o mundo. Com a plataforma Control-M, a REWE digital pode:

Integrar e simplificar uma rede cada vez mais complexa de sistemas de cadeia de suprimentos com transparência de ponta a ponta, escalabilidade, confiabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e 100% de tempo de atividade na produção..

Garantir que 7.500 supermercados, mercados e lojas PENNY na Europa, abastecidos com milhares de produtos por 250 centros de armazenamento, recebam as quantidades certas de alimentos nas lojas apropriadas, no momento certo, para minimizar o desperdício e satisfazer a demanda do cliente.

"Depois de uma migração impecável para o Control-M, estamos caminhando para o futuro, integrando novas tecnologias em uma aplicação sólida e um ambiente de orquestração de fluxo de trabalho de dados", disse Frank Rothman, product owner sênior da REWE digital.

Aspiag Service melhora a experiência do cliente ao utilizar dados de pontos de venda

A Aspiag Service , uma empresa italiana que opera mais de 570 lojas no setor de varejo de alimentos, precisava melhorar a qualidade de seus dados de pontos de venda (PDV). Usando o Control-M para orquestrar fluxos de trabalho de dados críticos de forma rápida e confiável, a Aspiag foi capaz de:

Reduzir o desperdício de produtos ano a ano, com média de 5% em todas as categorias de alimentos no ano passado.

Melhorar a experiência do cliente e garantir a visibilidade do fluxo de informações, permitindo a detecção e resolução de problemas antes que afetem os negócios.

Garantir dados oportunos e precisos sobre quais e quantos produtos foram vendidos, níveis de estoque e tendências de vendas para otimizar decisões de pedidos.

"Sou responsável por projetos e processos corporativos que impactam o ponto de venda. Observei uma redução média de cinco por cento no desperdício de produtos em todas as categorias por meio da mudança de processo", disse Maurizio Usan, gerente de organização de vendas da Aspiag Service.

"No mundo do varejo, manter a fidelidade dos clientes significa tornar cada experiência de compra excepcional sem aumentar os custos", disse Gur Steif, presidente de Digital Business Automation da BMC. "Desde o gerenciamento do estoque do armazém até a atualização dos preços na loja, o Control-M simplifica como os varejistas orquestram os fluxos de trabalho de aplicações, dados e transferência de arquivos que são essenciais para as operações, até mesmo nos mais diversos ambientes de TI. Esperamos continuar a oferecer novas soluções que reduzam a complexidade dos negócios e criem novas oportunidades de crescimento."

Recursos adicionais

Execute e reinvente com a plataforma Control-M da BMC

Descubra o que é preciso para se tornar uma Autonomous Digital Enterprise

Gartner, "Retail Digital Transformation and Innovation Primer for 2022", Kelsie Marian, 4 de fevereiro de 2022. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. Todos os direitos reservados.

Sobre a BMC

A BMC trabalha com 86% do Forbes Global 50 e clientes e parceiros em todo o mundo para criar seu futuro. Com nossa história de inovação, automação líder do setor, operações e soluções de gerenciamento de serviços, combinadas com flexibilidade incomparável, ajudamos as organizações a liberar tempo e espaço para se tornar Autonomous Digital Enterprise - Empresa Digital Autônoma que conquista as oportunidades futuras.

BMC, BMC Software, o logotipo BMC e outras marcas BMC são propriedades exclusivas da BMC Software, Inc. e estão registradas ou podem estar registradas no U.S. Patent and Trademark Office ou em outros países.

©Copyright 2022 BMC Software, Inc.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1971541/3740887_photo.jpg

FONTE BMC Software

SOURCE BMC Software