Com foco em crédito e renda fixa, gestora IDGR planeja abrir escritório nos EUA e entrar no mercado de carteiras administradas em 2024

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Fundada em 2019, a ID Gestora de Recursos (IDGR) encerra 2023 com R$ 5 bilhões sob gestão em diversas classes de fundos de investimento e R$ 1 bilhão em administração fiduciária de FIPs (fundos de investimento em participações), distribuídos em mais de 100 fundos estruturados. Para o ano que vem, a casa tem planos de inaugurar uma unidade nos EUA denominada ID America e estrear no segmento de carteiras administradas.

Os clientes da IDGR são investidores institucionais, como, bancos, grupos econômicos, family offices, outras assets e investidores estrangeiros. Além dos FIPs, estruturas como FIDCs, FIIs e Fiagros compõem o portfólio de fundos da empresa. O sócio-fundador e diretor de Investimentos da IDGR, Gustavo Biava, explica que a gestão de ativos ilíquidos, que corresponde 90% da carteira gestora, exige um estudo profundo de cada operação e na maioria das vezes resulta em uma complexa engenharia financeira e jurídica para viabilizar a transação.

"Enquanto as gestoras tradicionais operam ativos convencionais, negociados na bolsa de valores, atuamos com contratos privados e customizados para cada negócio", afirma o executivo. "Tudo começa pela diligência jurídica e de compliance e passa pela análise da situação econômico-financeira da contraparte, mensuração do risco de crédito, estruturação da transação, entre outros fatores", completa.

Segundo Biava, o escritório no exterior, vai oferecer serviços financeiros para investidores institucionais americanos que planejam investir no Brasil, assim como selecionar investimentos alternativos nos EUA para clientes brasileiros que desejam diversificar sua carteira. Hoje a IDGR tem sede em São Paulo e filial em Ribeirão Preto.

Já a entrada no mercado de carteiras administradas tem como um dos objetivos aproveitar um cenário que pode ser favorável para essa modalidade de gestão. Com a nova tributação e consequente perda de atratividade dos fundos líquidos exclusivos, as carteiras administradas podem atrair recursos de investidores com alto poder aquisitivo. A vantagem do modelo é que as despesas fixas são mais baixas na comparação com as dos fundos, viabilizando os serviços de gestão profissional para carteiras menores.

Embora a IDGR atue majoritariamente no segmento de atacado do mercado financeiro, a gestora já conta com um pé no varejo por meio dos seus 4 fundos imobiliários (FIIs) negociados na bolsa de valores B3, sendo que um deles, o IDFI11, ficou conhecido em 2022 por ser o fundo imobiliário que mais distribuiu dividendos no primeiro semestre daquele ano, entre os mais de 400 FIIs negociados na B3, segundo levantamento da Trade Map, empresa que cobre o mercado de FIIs. Ainda em 2023, está prevista a listagem do primeiro Fiagro da IDGR na B3, encerrando o ano com 5 fundos negociados em bolsa.

O novo modelo de taxação dos veículos exclusivos também deve aumentar a procura por fundos estruturados que seguem interessantes do ponto de vista tributário, como os geridos pela IDGR. "Aliado à competência da nossa equipe de gestão e a tecnologia empregada, devemos observar ventos favoráveis para o mercado de investimentos alternativos em 2024", analisa Biava. "Isso nos faz acreditar que estamos no caminho certo para seguir crescendo de forma sustentável."

Sobre a IDGR:

Gestora independente especializada no mercado de crédito e renda fixa. Atualmente conta com um patrimônio sob gestão superior a R$ 5 bilhões distribuídos em mais de 100 fundos de investimento, sendo 4 deles negociados na bolsa de valores. Sua carteira de clientes é composta por bancos, grandes grupos econômicos, family offices e investidores estrangeiros. Possui escritórios na cidade de São Paulo, na Avenida JK, região considerada o coração financeiro da América Latina e em Ribeirão Preto, interior do estado de SP.

