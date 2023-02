Com foco em GIS, ZTE anuncia a 5ª geração da Familia FWA no MWC 2023

Desde 2022, a participação de mercado da ZTE MBB e da FWA ficou em primeiro lugar no mundo, a participação no mercado dos produtos ZTE 5G MBB e FWA foram classificados em primeiro lugar por dois anos consecutivos em todo o mundo.

Em 2023, a ZTE aderindo ao conceito de "Green, Intelligence & Security" trará a 5ª geração de produtos das versões 5G FWA e GIS.

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação, apareceu na Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) em Barcelona e realizou o evento de lançamento da FWA no primeiro dia para apresentar o conceito de produtos "Green, Intelligence & Security" (GIS) e lançar oficialmente o 5G FWA Gen 5 e a versão MC888 Pro GIS.

Atualmente, a escala de terminais de dados pessoais e domésticos da ZTE vem crescendo continuamente. De acordo com o novo relatório da TSR, uma agência internacional de consultoria profissional, em 2022, a participação de mercado dos produtos ZTE MBB & FWA foram classificados em primeiro lugar em todo o mundo. A participação de mercado de produtos ZTE 5G MBB e FWA ficaram em primeiro lugar por dois anos consecutivos no mundo, suas remessas cumulativas globais ultrapassaram 3 milhões de unidades e os produtos foram enviados por mais de 100 operadoras. Em resposta à nova tendência de desenvolvimento da FWA, a ZTE anunciou o conceito atualizado de produtos "Green, Intelligence and Security (Ecológico, Inteligente e Seguro, GIS na sigla em inglês)".

Lançamento Global do FWA Gen 5, alcança um novo nível de Wi-Fi 7

O ZTE 5G FWA Gen 5, o recém-lançado produto carro-chefe 5G FWA, suporta o mais recente padrão 3GPP R17 e o acesso baseado em camadas do Wi-Fi 7 de banda tripla 6 GHz/5 GHz/2,4 GHz, a taxa alta, média e baixa de aparelhos com a taxa de dados de pico Wi-Fi atingindo até 21 Gbps. Com uma porta Ethernet de dez Gigabit e uma largura de banda mais alta, ela pode atender plenamente aos cenários que vão além de trabalhar em casa, jogos, TV e casas inteligentes.

Com o mais recente padrão de tecnologia Wi-Fi 7, a ZTE 5G FWA Gen 5 traz um desempenho poderoso e suporta uma largura de banda de canal de 320 MHz. O Wi-Fi 7 pode implementar uma agregação de taxa de rede e comutação dinâmica de conexões, fornecendo um acesso muito mais rápido, estável e confiável. Além disso, o aparelho adota a 5ª geração da tecnologia de antenas inteligentes, aumentando o ganho de antenas em 20% e se fixando no melhor sinal utilizando IA para alcançar a taxa de transmissão mais alta. Enquanto isso, a 5ª geração do ZTE 5G FWA também atualiza sua tecnologia de resfriamento para a versão 5.0, garantindo um desempenho estável de alto nível.

Em termos de cobertura de sinal, o ZTE 5G FWA da 5ª geração adota a tecnologia de amplificação de sinal, melhorando efetivamente a potência e a sensibilidade da transmissão do sinal para alcançar uma cobertura de rede em nível residencial e Tridimensional e melhorar o desempenho do sinal em toda a casa. O aparelho também conta com a nova tecnologia Mesh-return para criar uma solução de rede completa, alcançando uma cobertura de sinal versátil, cobrindo as aplicações de múltiplos cenário, como redes domésticas, casas inteligentes, escritórios e mídia de entretenimento. O ZTE 5G FWA Gen 5 suportará os protocolos Matter para implementar a aplicação do cenário inteligente para toda a casa. Enquanto isso, ele também permitirá que os usuários concluam operações de desconexão através de uma tecla, limite de alcance do aparelho, controle de acesso ao domínio, diagnóstico de rede, otimização de Wi-Fi, reinicialização do aparelho, atualização de software entre outras funções por meio de um gerenciamento remoto para controlar a rede doméstica em tempo real.

A versão do MC888 P ro GIS, uma versão melhor, ecológica, i nteligente e segura

Além disso, a ZTE também lançou a versão MC888 Pro GIS no MWC 2023, um novo produto comercial 5G FWA. Fabricada com materiais PCR (sigla em inglês para materiais reciclados) através de toda a cadeia de materiais do produto até a embalagem e a impressão, reduzindo o consumo de energia em 10% com uma variedade de modos para economia de energia integrados, a nova versão foi projetada para alcançar uma solução ecológica, de baixo carbono e com economia de energia.

A versão MC888 Pro GIS fornece vários modos de cenários inteligentes e suporta cenário inteligente configurados pelo usuário. Para garantir a segurança da rede para os usuários, a ZTE lançou dois modos de segurança especialmente para residências e crianças. Graças a um sistema de segurança abrangente e laboratórios de segurança de rede distribuídos globalmente, a ZTE desenvolveu a capacidade de garantir a segurança da rede mundial protegendo a segurança de rede dos usuários de maneira abrangente.

Com base em sua compreensão abrangente da tecnologia de internet móvel e do mercado, a ZTE assume a liderança na proposta do conceito de GIS, que está integrada aos produtos de última geração para capacitar a tecnologia 5G com tecnologia Verde, Inteligente, Segura e Aberta.

SOBRE A ZTE:

FONTE ZTE Corporation

