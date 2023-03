ZTE zet in op GIS en kondigt 5e generatie FWA-familie aan op MWC 2023

In 2022 stond het marktaandeel van ZTE MBB & FWA op de eerste plaats in de wereld, het marktaandeel van ZTE 5G MBB & FWA-producten stond twee jaar op rij op de eerste plaats in de wereld.

In 2023 zal ZTE volgens het concept van "Green, Intelligence & Security" de 5e generatie van 5G FWA- en GIS-versieproducten op de markt brengen.

BARCELONA, Spanje, 1 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, was aanwezig op het Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) in Barcelona en hield op de eerste dag het FWA-lanceerevenement om het productconcept van "Green, Intelligence & Security" (GIS) te introduceren en de 5G FWA Gen 5 en MC888 Pro GIS-versie officieel te lanceren.

De omvang van persoonlijke & thuisdataterminals van ZTE kent momenteel een gestage groei. Volgens het nieuwe rapport van TSR, een internationaal professioneel consultancybureau, stond het marktaandeel van ZTE MBB & FWA-producten in 2022 op de eerste plaats in de wereld. Het marktaandeel van ZTE 5G MBB & FWA-producten stond twee jaar op rij op de eerste plaats in de wereld, de totale wereldwijde zendingen overschreden 3 miljoen eenheden en de producten werden door meer dan 100 vervoersbedrijven verzonden. In antwoord op de nieuwe ontwikkelingstrend van FWA kondigde ZTE voorts het verbeterde productconcept van "Green, Intelligence and Security (GIS)" aan.

Wereldwijd debuut van FWA Gen 5, met een nieuwe snelheid van Wi-Fi 7

ZTE 5G FWA Gen 5, het onlangs uitgebrachte 5G FWA-vlaggenschipproduct, ondersteunt de nieuwste 3GPP R17-standaard en op lagen gebaseerde toegang tot Wi-Fi 7 drievoudige band 6 GHz/ 5 GHz/ 2.4 GHz, de hoge, gemiddelde en lage snelheid van apparaten met de Wi-Fi piekdatasnelheid die oploopt tot 21Gbps. Met een 10 Gigabit Ethernet-poort en hogere bandbreedte kan het volledig voldoen aan de scenario's meer dan work-from-home, gaming, TV en intelligent huis.

Met de nieuwste Wi-Fi 7-technologiestandaard zet ZTE 5G FWA Gen 5 krachtige prestaties neer en ondersteunt het 320MHz kanaalbandbreedte. Wi-Fi 7 kan aggregatie van netwerksnelheid en dynamische link switching implementeren, wat veel snellere, stabielere en betrouwbaardere toegang biedt. Verder maakt het apparaat gebruik van de 5e generatie slimme antennetechnologie, waardoor de antenneversterking met 20% toeneemt en de beste bundel met behulp van AI wordt vergrendeld om tot een snelle transmissie te komen. Ondertussen werkt ZTE 5G FWA Gen 5 ook zijn koeltechnologie bij tot versie 5.0, waardoor stabiele prestaties met hoge snelheid worden gegarandeerd.

Wat de signaaldekking betreft, past ZTE 5G FWA Gen 5 de signaalversterkingstechnologie toe, waardoor het signaaloverdrachtsvermogen en de gevoeligheid effectief worden verbeterd om netwerkdekking op villa- en 3D-niveau te bereiken en de signaalprestaties in het hele huis te verbeteren. Het apparaat vertrouwt ook op de nieuwe Mesh-returntechnologie om een oplossing voor het hele huisnetwerk te creëren. Daardoor wordt een signaalbereik rondom bereikt, dat alle scenariotoepassingen dekt, zoals huishoudelijk netwerken, intelligent huis, kantoor en media-entertainment. ZTE 5G FWA Gen 5 zal de Matter protocollen ondersteunen voor implementatie van de whole-house intelligent scenario applicatie. Daarnaast zal het gebruikers ook toestaan om verrichtingen van één-sleutel ontkoppeling, apparatentariefgrens, domeintoegangscontrole, netwerkdiagnose, WiFi-optimalisering, apparatenherstart, softwareverbetering en andere functies door afstandsbediening te voltooien om het huisnetwerk in real time te controleren.

MC888 Pro GIS versie, een betere versie met green, intelligence & security

Daarnaast lanceerde ZTE op MWC 2023 ook de MC888 Pro GIS-versie, een nieuw commercieel 5G FWA-topproduct. De nieuwe versie is gemaakt van PCR-materialen, van de productmaterialen tot de verpakking en het drukwerk, vermindert het stroomverbruik met 10% en heeft verschillende ingebouwde stroombesparende modi. De nieuwe versie is ontworpen voor een allesomvattende groene, koolstofarme en energiebesparende oplossing.

De MC888 Pro GIS-versie biedt meerdere intelligente scenariomodi en ondersteunt door de gebruiker gedefinieerde intelligente scenario's. Om de netwerkbeveiliging voor gebruikers te garanderen, lanceerde ZTE speciaal voor gezinnen en kinderen twee beveiligingsscenario's. Dankzij een uitgebreid beveiligingssysteem en wereldwijd verspreide laboratoria voor netwerkbeveiliging heeft ZTE het vermogen opgebouwd om de veiligheid van het wereldwijde netwerk te garanderen en de netwerkbeveiliging van de gebruikers volledig te waarborgen.

Op basis van zijn uitgebreide inzicht in de mobiele internetterminaltechnologie en de markt neemt ZTE het voortouw bij het voorstellen van het concept van GIS, dat is geïntegreerd in de producten van de volgende generatie om 5G-technologie met de kenmerken Groen, Intelligent, Veilig en Open mogelijk te maken.

