Com inovação e tecnologias de ponta, Hisense pretende ser a companhia perfeita dos consumidores na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™

Este ano, como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, a Hisense lançou uma série de produtos personalizados, preparando-se para oferecer a melhor experiência de visualização da FIFA World Cup™ e tornar-se a companhia perfeita dos consumidores durante o mais esperado evento do futebol.

Série de TVs ULED e TVs a Laser: proporcionando diversão em nível de estádio

Com a aproximação da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™, a Hisense apresenta sua nova linha de TVs com as mais recentes tecnologias, com o objetivo de oferecer aos clientes globais a experiência de visualização da primeira fila.

A TV ULED U7 da Hisense permite uma experiência perfeita de visualização de jogos, integrando o AI Sports Mode, Ultra Motion de 120 Hz e as tecnologias de imagem mais atualizadas como Full Array Local Dimming e Quantum Dot Colour. Além da transmissão de eventos esportivos, a TV ULED U7 também é a opção inigualável para vários cenários de vida: a função adaptativa de luz ambiente faz dela a escolha perfeita para criar um espaço de home theater; o recurso Game Mode PRO, certificado pela AMD Freesync Premium, oferece todo o suporte necessário aos gamers, apresentando aos clientes a melhor qualidade de imagem de jogos e maior imersão.

Além disso, a TV a laser L9H da Hisense, com sua capacidade de oferecer resolução de até 4K Ultra HD, pode exibir jogos em alta definição e com muita emoção, mostrando desde o complexo drible dos jogadores até um rosto na torcida. Sua revolucionária tecnologia de laser Tri-Chroma pode atingir 107% do espaço de cores BT. 2020, permitindo um desempenho de imagem mais vibrante e autêntico.

Setor de eletrodomésticos: atendendo às necessidades dos clientes

Além de sua série de TVs, a Hisense também alcançou um desempenho excepcional no setor de eletrodomésticos, que vai de geladeiras e condicionadores de ar inteligentes a máquinas de lavar roupa. Empregando tecnologias inteligentes, os eletrodomésticos da Hisense elevam o nível da experiência doméstica.

A máquina de lavar com dosagem automática da Hisense é prática e conta com eficiência energética, com uma recarga de sabão para 16 lavagens. O ar-condicionado Hisense Energy Pro Plus, com a tecnologia AI Smart, realiza o controle preciso da temperatura, umidade, velocidade do vento e direção do vento. A premiada geladeira da série PureFlat oferece uma melhor experiência de congelador durante o calor dos jogos, com dispenser integrado de gelo e água. Esses produtos servem como ótimos complementos à experiência de assistir aos jogos e a estilos de vida de alto nível, enfatizando mais uma vez a dedicação da Hisense em ser uma marca centrada no consumidor.

Seja com produtos da linha marrom ou da linha branca, a agenda essencial de cada produto da Hisense é melhorar a satisfação e a experiência dos clientes. No futuro, a Hisense se manterá fiel a sua visão original e continuará a lançar produtos que atendam aos interesses e às necessidades do público.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931344/Image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931345/Image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931346/1.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense