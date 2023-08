Com Matas e Mares, Notiê traz olhar sobre a diversidade da Mata Atlântica em nova temporada do Espaço Priceless Mastercard

Chef Onildo Rocha trabalha com sazonalidade e encontro de culturas e ecossistemas, evidenciando um dos biomas mais ricos do mundo



SÃO PAULO, 11 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Restaurante Notiê apresenta sua terceira temporada no Espaço Priceless: "Mata Atlântica - Matas e Mares". Consolidado como laboratório de pesquisas do chef Onildo Rocha, o Notiê traz uma experiência gastronômica única que celebra os encantos e sabores desse bioma tão importante e predominante no Brasil. Com um manifesto pautado na valorização da biodiversidade e na reconexão com a natureza, a nova temporada traz ao centro de São Paulo os sabores da mata que abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, contando com mais de 2 mil espécies de animais e 20 mil espécies de plantas.

Projeção de novo ambiente do Notiê com painel do teto elaborado por Patrícia Sobral e Leonardo Rangel

Após explorar os sertões e a Amazônia em temporadas anteriores, o Restaurante Notiê volta suas atenções para a Mata Atlântica com uma nova expedição, que apresenta uma culinária que reflete a identidade e a riqueza desse bioma. Presente em 17 estados brasileiros, a Mata Atlântica é lar de 72% da população e produz metade dos alimentos que consumimos diariamente. Com ingredientes provenientes desse bioma rico e dos mares que o circundam, Onildo traz à mesa histórias, tradições, sabores e cores que encantam corpo e alma apresentados em menus de 4, 7 e 10 tempos a partir de 16/08, além da novidade da temporada, o menu à la carte que possibilitará que o chef crie novas experiências dentro de um mesmo menu a partir de 23/08.

"Fortaleceremos nossa estratégia multisensorial com a nova temporada Matas e Mares dando visibilidade ao bioma que nos abriga e aos pequenos produtores que provêm grande parte dos alimentos que consumimos no dia a dia", afirma Sarah Buchwitz, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil. "Sustentabilidade também é uma prioridade, assim, contribuimos continuamente para ajudar a promover a biodiversidade e a proteção ambiental através da Coalizão Planeta Priceless que possuiu projetos de plantio na Mata Atlântica".

"Durante essa temporada, contaremos histórias de pessoas que têm a Mata Atlântica como lar. De produtores que aprenderam que é preciso, antes de tudo, respeitar a terra, o mar, o rio, e que buscaram no passado modelos para um futuro melhor", comenta o chef que liderou o grupo de expedição. Do arroz plantado em São Paulo, passando pela pesca artesanal no Rio e pela ostra nativa do Paraná e fechando com o cacau do sul da Bahia, a expedição Priceless 2023 vai mostrar de perto esse bioma que fala português de ponta a ponta e que foi chão por milênios do pau brasil, árvore que nos deu nome como país.

Explorando a sazonalidade, a nova temporada trará menus rotativos com os ingredientes orgânicos típicos de cada época do ano e de diferentes regiões que o bioma abriga, além da influência do mar que enriquece ainda mais as matérias-primas encontradas na experiência no Notiê. Para inaugurar a fase "Mata e Mares", os comensais encontrarão pratos como brioche folhado de mate e chutney de uvaia; pinhão, mel de Saiqui e taioba; namorado, couve-flor, espuma de mexilhão e taioba; iogurte de ovelha, jabuticaba, alho-negro e balâmico de framboesa entre outras opções.

"O Notiê oferece pratos cuidadosamente elaborados e inspiradores, capazes de transportar os amantes da gastronomia para uma jornada de sabores e sensações", comenta Onildo Rocha. A experiência se completa com a transformação do ambiente, e quem passar pelo Notiê poderá contemplar no teto o novo painel da temporada, elaborado pela cenógrafa Patricia Sobral e pelo designer Leonardo Rangel, e que apresenta como um olhar em caleidoscópio, mandalas inspiradas no raio x da terra - método natural para entender a saúde da terra na região - e são compostas por elementos como fauna e flora da mata atlântica, desembocando no mar.

O Abaru segue oferecendo um menu brasileiro, reunindo destaques das regiões do Brasil visitadas pelo chef em temporadas anteriores, e trará pratos inspirados na nova expedição. A terceira temporada "Mata Atlântica - Matas e Mares" do Espaço Priceless, estará aberta ao público a partir de 16 de agosto.

Horário de Funcionamento

Notiê Restaurante - aberto para o jantar

De quarta a sábado das 19h às 23h. Capacidade - 50 pessoas.

Menu degustação 4, 7 e 10 tempos e à la carte (a partir de 23 de agosto de 2023)

Menu Degustação: entre R$235 e R$450 (sem harmonização)

Formas de pagamento: dinheiro, todos os cartões de crédito e débito.

Titulares dos cartões Mastercard® Black™ e Platinum têm 10% de desconto e isenção de uma rolha.

A reserva pode ser feita pelo https://booking-priceless.com.br/

Telefone: (11) 2853-0373

Whatsapp business (11) 2853-0373

Endereço:



Entrada principal: Rua Formosa, 157, Centro Histórico. São Paulo - SP

Acesso seguro e exclusivo pelo subsolo do Shopping Light.

Estacionamento com manobrista.

Sobre o Espaço Priceless Mastercard

O Espaço Priceless, ambiente gastronômico e cultural da Mastercard, que contempla o Notiê por Priceless e o Abaru Bar e Restaurante, assinados pelo Chef Onildo Rocha, está localizado no terraço do edifício do Shopping Light, no centro histórico de São Paulo. O Notiê, que ganhou o prêmio de melhor restaurante brasileiro pela Comer&Beber 2022 apresenta opções de menu degustação de 4, 7 e 10 tempos, além de à la carte (a partir de 23 de agosto). Já o Abaru Bar e Restaurante funciona todos os dias a partir do meio-dia, oferecendo ao público almoço, café da tarde e um bar para happy hour com drinks, pratos, petiscos e cervejas exclusivas. Venha viver experiências múltiplas e vibrantes ligadas à gastronomia, além de arte, cultura e tecnologia. Surpreenda-se com o que não tem preço. Mais informações no http://www.espacopriceless.com.br

