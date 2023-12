Inscrições abertas para Mastercard Gamer Academy

Em colaboração com a G2 Esports e a Riot Games, a Mastercard Gamer Academy dará aos participantes um acesso incomparável ao mundo dos eSports e dos games

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Convidamos os entusiastas de games e esportes eletrônicos em todo o mundo a se inscreverem na Mastercard Gamer Academy. O inédito programa de desenvolvimento de profissionais de eSports fornecerá a dez gamers as conexões, a orientação e os conjuntos de habilidades necessários para seguirem sua paixão pelos esportes eletrônicos como carreira – ao mesmo tempo em que promove um ecossistema de games mais inclusivo.

Mais de três bilhões de pessoas se consideram gamers, atraindo fãs de todas as idades, gêneros e origens. Na verdade, existem mais gamers com mais de 45 anos do que com menos de 18 anos. E as mulheres representam quase 50% de toda a população de gamers. No entanto, apesar destes números, muitos indivíduos lutam para assumir funções profissionais.

"Como patrocinador global de alguns dos maiores esportes eletrônicos, vimos em primeira mão a incrível paixão entre gamers e fãs", disse Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer da Mastercard. "Com a Mastercard Gamer Academy, celebramos o incrível crescimento dos esportes eletrônicos – e temos orgulho de investir no futuro dinâmico e diversificado dos games".

As atividades da Mastercard Gamer Academy terão início no começo de 2024, oferecendo aos participantes:

Viagens com todas as despesas pagas para grandes eventos de esportes eletrônicos, incluindo acesso aos bastidores do Campeonato Mundial de League of Legends de 2024 e dos Campeões de Valorant de 2024, bem como à sede da G2 Esports em Berlim.

Acesso a profissionais experientes de esportes eletrônicos, entre os quais as equipes femininas G2 Hel, G2 Gozen, e as equipes masculinas de League of Legends e Valorant da G2 eSports.

Sessões presenciais e digitais com mentores notáveis, com workshops seletos com foco em saúde mental, resiliência e alianças.

Currículo educacional abrangente com engajamento com a marca, marketing, criação de conteúdo, execução de eventos e muito mais.

Os destaques do currículo farão parte de uma série de episódios para que fãs aproveitem e aprendam mais sobre as diversas oportunidades em games e esportes eletrônicos. Os titulares de cartões Mastercard terão acesso antecipado em Priceless.com.

A Gamers Academy é impulsionada pela G2 eSports, organização global de esportes eletrônicos, que lidera a representatividade de equipes femininas em esportes eletrônicos, apresentando quatro equipes femininas de Valorant e League of Legends, além de outros games importantes.

"Nossa força nos esportes eletrônicos é a nossa comunidade a união pelo amor aos games. A Mastercard Gamer Academy é uma extensão desta comunidade, reunindo pessoas para um programa diferente de qualquer outro", disse Romain Bigeard, Gerente Geral da League of Legends da G2 Esports. "A iniciativa foi projetada para explorar todas as facetas dos eSports e dos games, destacando as diversas oportunidades de carreira no setor. Queremos dar aos participantes, e às pessoas que assistem de casa, a oportunidade de adquirir experiência e aprender com algumas das pessoas mais talentosas e respeitadas do setor. Nosso objetivo é criar um caminho mais claro para uma carreira nos esportes eletrônicos e inspirar e motivar as pessoas a iniciarem sua jornada profissional".

A Mastercard é uma marca pioneira em games eSports e, desde 2018, é a primeira parceira global do League of Legends, o maior esporte eletrônico do mundo. No início deste ano, a marca estendeu seu patrocínio de esportes eletrônicos para incluir o Valorant Champions Tour — o esporte eletrônico mais diverso e que mais cresce no mundo - e VCT Game Changers, torneio brasileiro de Valorant.

Os candidatos interessados em participar da Gamers Academy devem enviar sua inscrição por meio do site, preenchendo um formulário online e enviando um vídeo que mostra sua paixão por games. O prazo para inscrição é 17 de dezembro de 2023 e o programa está aberto a qualquer pessoa com mais de 21 anos de idade em todo – de acordo com as regras e limitações do programa. O regulamento e as informações para inscrição podem ser consultados em mastercard.com/gameracademy.

Serviço: Mastercard Gamers Academy

Inscrições: https://mastercard.com/gameracademy

Prazo: 17 de dezembro de 2023

Anúncio dos selecionados: fevereiro de 2024

MASTERCARD E LEAGUE OF LEGENDS

Patrocinadora do CBLoL desde 2020, a Mastercard realiza o reconhecimento 'Unknown Legends", que celebra membros da comunidade do CBLoL que são lendas por suas habilidades no game, mas, sobretudo, por promoverem valores como diversidade, para equidade de gênero e raça, e inclusão dentro da comunidade. Na edição de 2023 a categoria homenageou quatro membros da comunidade que promovem a diferença por meio de: mentoria gratuita para mulheres que desejam se desenvolver na área de casting; um projeto que pretende democratizar o acesso ao CBLoL; e o incentivo à discussão de pautas raciais dentro do game a fim de diminuir os índices de ataques racistas em fóruns.

Os escolhidos para a homenagem foram Revelah Casters, League For All e Gabreta que gravaram um manifesto junto com a Mastercard em prol da diversidade e inclusão no jogo e será utilizado também durante a temporada de 2024.

E em 2023, com um menu criado pelo chef Onildo Rocha, do Espaço Priceless, fãs do eSport viveram uma experiência gastronômica intimista, que integrou texturas e apresentações de pratos e drinks que celebram momentos históricos do Campeonato Brasileiro de League of Legends.

SOBRE G2 ESPORTS

G2 é a organização de esportes eletrônicos com mais entretenimento do mundo – e ponto final. Conhecida por ter os melhores gamers e escalações, a empresa dominou o cenário global desde a sua criação em 2015, garantindo ao longo de sua vida inúmeras vitórias em torneios importantes, vários prêmios do setor e emocionantes colaborações de parceria. O entretenimento é a essência de tudo o que a G2 faz, com a marca de esportes eletrônicos classificada como número um em engajamento social em diversas regiões do mundo. Durante os seus oito anos de domínio, o G2 construiu uma base global de mais de 40 milhões de fãs, abrangendo EMEA, América do Norte, Ásia e América Latina. Mais de 150 gamers, criadores de conteúdo e funcionários estão no coração do G2, levando a equipe de uma marca de esportes eletrônicos em sua essência a uma marca global e reconhecível de estilo de vida e entretenimento. Mais informações estão disponíveis em: https://g2esports.com.

SOBRE RIOT GAMES

A Riot Games foi fundada em 2006 para desenvolver, publicar e oferecer suporte aos games mais focados em gamers do mundo. Em 2009, a Riot lançou seu título de estreia, League of Legends, com aclamação mundial. O League passou a ser o game para PC mais jogado do mundo e um dos principais impulsionadores do crescimento explosivo dos esportes eletrônicos. Com o LoL em sua segunda década, a Riot continua a evoluir o game enquanto oferece novas experiências aos gamers com Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Valorant, League of Legends: Wild Rift, Riot Forge e vários títulos em andamento. A Riot também está expandindo o mundo de Runeterra por meio de projetos multimídia de música, histórias em quadrinhos, games de tabuleiro e Arcane, sua série de animação vencedora do Emmy. Fundada por Brandon Beck e Marc Merrill, a Riot está sediada em Los Angeles, Califórnia, e tem mais de 4.500 Rioters em mais de 20 escritórios em todo o mundo.

