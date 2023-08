Com o lançamento do Goodnotes 6, o Goodnotes se torna a primeira empresa de papel digital com inteligência artificial do mundo, melhorando para sempre a forma como as pessoas criam, aprendem, trabalham e fazem anotações

Em sua atualização mais recente, o Goodnotes criou recursos inéditos de escrita com IA, como corretor ortográfico para notas manuscritas e assistência de matemática com IA para preparação para provas de matemática

O Goodnotes 6 também inclui recursos há muito tempo esperados, como gestos de tinta como "riscar para apagar", modelos e pastas personalizáveis e uma nova loja de artigos de papelaria digital dentro do aplicativo

Em breve, o Goodnotes lançará outros recursos revolucionários, que permitirão aos usuários consultar respostas a perguntas contextuais de suas anotações

LONDRES, 9 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Goodnotes, o adorado aplicativo de papel digital para anotações e Aplicativo do Ano para iPad em 2022, está lançando o Goodnotes 6, expandindo os limites da escrita com novos recursos baseados em IA como corretor ortográfico e assistência de matemática com IA. O Goodnotes 6 transformará a forma como as pessoas interagem com as informações pessoal e profissionalmente.

Corrija erros de digitação automaticamente em sua própria caligrafia Apaixone-se por escrever à mão novamente Nova loja de artigos de papelaria digital dentro do aplicativo, com adesivos, agendas, capas e muito mais

O Goodnotes tem a missão de remover as barreiras às ideias e ao conhecimento, para que os usuários possam satisfazer todas as suas necessidades de anotações em um único aplicativo, seja compartilhando, planejando, soltando-se, inspirando a criatividade ou aprendendo com as ideias e materiais de outras pessoas.

O Goodnotes 6 eleva a experiência do papel digital com seus recursos mais recentes:

Corretor ortográfico com IA que corrige instantaneamente erros de digitação manuscritos na própria caligrafia do usuário

Materiais preparatórios interativos para exames para SAT e outros testes padronizados, com dicas integradas e assistência de matemática com IA para identificar erros

Uma nova loja dentro do aplicativo na qual os usuários podem baixar novos modelos, adesivos e artigos de papelaria digital diretamente no aplicativo

Modelos dinâmicos que permitem ao usuário personalizar o tamanho e a cor do papel digital em seus notebooks, bem como pastas personalizáveis

Novos gestos de tinta como "riscar para apagar" e "fazer um círculo para selecionar"

"Nossa equipe está imensamente empolgada em reimaginar a forma como as pessoas interagem com as informações e em levar a verdadeira inovação à experiência das anotações digitais", disse Steven Chan, fundador e CEO do Goodnotes. "Estamos muito felizes por finalmente colocar o Goodnotes 6 nas mãos de nossos usuários, que esperamos que sintam a magia de um Goodnotes mais inteligente e agradável com nossa nova interface de usuário e nossos recursos de escrita com IA pioneiros no setor."

O Goodnotes fez parceria com a Motto, uma empresa global de branding estratégico, para revelar sua marca reformulada juntamente com o lançamento do Goodnotes 6. A reformulação da marca apresenta uma estratégia de marca atualizada, identidade visual e logotipo modernizado para apresentar a alegria e a jornada da realização de anotações digitais.

O Goodnotes 6 pode ser baixado gratuitamente no iOS, iPadOS e macOS e pode ser usado gratuitamente em até três notebooks. O pacote completo de recursos, com notebooks ilimitados, pode ser desbloqueado por USD 9,99 por ano ou USD 29,99 em uma compra única (aplicam-se preços locais).

Os usuários pagos atuais do GoodNotes 5 podem continuar usando o GoodNotes 5 ou atualizar para o Goodnotes 6 com desconto. O Goodnotes 6 continuará sendo gratuito para estabelecimentos educacionais por meio do Apple School Manager.

Logo após o lançamento do Goodnotes 6, o Goodnotes continuará investindo e criando recursos de anotações com IA que aprimorarão a tomada de notas em si e permitirão aos usuários manipular informações manuscritas e digitadas de novas maneiras.

SOBRE O GOODNOTES:

Utilizado por milhões de usuários em todo o mundo, o Goodnotes é o líder em papel digital com IA. Lançado em 2011, o Goodnotes começou como uma melhoria das anotações em papel físico, introduzindo a capacidade de fazer anotações digitais manuscritas, pesquisar textos manuscritos e organizar tudo em uma biblioteca digital. Atualmente, o Goodnotes é pioneiro em IA generativa para escrita digital no espaço da produtividade. Recentemente, o Goodnotes foi nomeado o Aplicativo do Ano para iPad em 2022 da Apple.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2170675/iPad_12_9_EN_9_AutoCorrect.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2170676/iPad_12_9_EN_2_Hand_Writing_ID_9fea4a5e7e14.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2170677/iPad_12_9_EN_6_Marketplace_ID_a5f7d5383ac5.jpg

FONTE Goodnotes Limited

SOURCE Goodnotes Limited