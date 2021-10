Com o objetivo de atender às necessidades dos clientes, a GWM conquista vários campeonatos na avaliação do índice de satisfação do cliente automotivo de 2021

Com relação à satisfação no uso de produtos, o HAVAL H6 conquistou o primeiro lugar no segmento de SUV compacto da CACSI entre RMB 100.000 e 150.000. O HAVAL DAGOU e o WEY Mocha (para o mercado chinês) receberam os primeiros prêmios do "Market Spotlight SUV 2021". Além disso, em termos de satisfação quanto ao serviço de produtos, WEY e HAVAL venceram os campeonatos na avaliação de serviços de vendas, incluindo pré-vendas, vendas intermediárias e pós-venda.

A avaliação do CACSI foi realizada por 20 anos. O CACSI é credenciado pela CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY, uma empresa confiável de testes e avaliação na China, usando um modelo de processamento de dados avançado e integrado globalmente para avaliar produtos. Os resultados dos testes e avaliação não só oferecem uma referência positiva para os clientes ao comprar de veículos, mas também ajudam as empresas automotivas a melhorar a qualidade dos produtos.

Na Overseas Distributors Online Conference, em agosto deste ano, Kong Lingbin, diretor de serviços pós-venda da GWM, disse: "só o conhecimento das necessidades dos clientes pode nos ajudar a criar produtos e serviços com a alma."

Para atender às demandas de diferentes usuários globais, a GWM se dedica à atualização de seus produtos e à melhoria da qualidade do serviço em muitos mercados em todo o mundo. Em junho deste ano, lançou na Rússia a camionete de alto luxo GWM POER, e recebeu elogios de um grande número de usuários locais.

"Fiquei muito satisfeito com a experiência de qualidade e condução da GWM POER. A combinação perfeita de um motor diesel de 2.0l e uma transmissão automática ZF 8AT adequada para aceleração em todas as condições. Na condução em pista pavimentada, a GWM POER é tão confortável quanto um SUV", disse um usuário após um test drive.

No mercado da Tailândia, para saber mais sobre as necessidades dos consumidores e melhorar a satisfação do cliente com a qualidade dos serviços, a GWM trabalhou com a NIDA Poll, uma agência de pesquisa confiável, e lançou o "Ouvindo a voz dos clientes tailandeses". Este evento atraiu milhares de clientes locais para interagir com a equipe de campo. Depois disso, a GWM atualizou o layout do seu canal para resolver o problema que os clientes relataram quanto à dificuldade de obter informações sobre os modelos. Atualmente, a GWM abriu muitas novas lojas de experiência em shoppings de varejo e showrooms de vendas urbanas e criou um centro de experiência do usuário em Bangkok.

Além disso, para facilitar o conhecimento dos clientes sobre nossos produtos, a GWM também instalou showrooms móveis em shoppings na África do Sul e forneceu o serviço de "Test Drive Virtual" on-line na Austrália.

Liu Xiangshang, vice-presidente da GWM, disse: "Somente atendendo às necessidades de nossos clientes e oferecendo excelentes experiências de serviço é que podemos vencer no mercado global."

