Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes, GWM gana varios campeonatos en la evaluación del índice de satisfacción del cliente automotriz de China 2021

La evaluación CACSI se ha llevado a cabo durante 20 años. Está acreditada por la ASOCIACIÓN DE CHINA PARA LA CALIDAD, una agencia de pruebas y evaluación autorizada en China, mediante un modelo de procesamiento de datos avanzado y unificado a nivel mundial para evaluar productos. Los resultados de las pruebas y evaluaciones no solo proporcionan una referencia positiva para las compras de vehículos por parte de los clientes, sino que también ayudan a las empresas automotrices a mejorar la calidad de los productos.

En la Conferencia en Línea de Distribuidores Extranjeros, celebrada en agosto de este año, Kong Lingbin, director de Servicios posventa de GWM, expresó: "Solo conocer las necesidades de los clientes puede ayudarnos a crear productos y servicios con alma".

Para satisfacer las demandas de los diferentes usuarios a nivel mundial, GWM se dedica a la actualización de sus productos y a la mejora de la calidad del servicio en muchos mercados de todo el mundo. En Rusia, lanzó la camioneta de alta gama GWM POER en junio de este año y recibió elogios de un gran número de usuarios locales.

"Me sentí muy satisfecho con la calidad y experiencia de conducción de la GWM POER. Con la combinación perfecta de un motor diésel 2.0L y una transmisión automática ZF 8AT, ofrece aceleración en todas las condiciones. Al conducir por la carretera pavimentada, la GWM POER es tan cómoda como una SUV", afirmó un usuario después de una prueba de conducción.

En el mercado tailandés, con el fin de conocer más sobre las necesidades de los consumidores y mejorar la satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios, GWM ha trabajado con NIDA Poll, una agencia de encuestas autorizada, y lanzó "Listening to the Voice of Thai Customers" (Escuchar a los clientes tailandeses). Este evento atrajo a miles de clientes locales para interactuar con el personal de campo. Después de eso, GWM actualizó su distribución de canales para abordar el problema de la dificultad en la obtención de la información sobre los modelos planteada por los clientes. En la actualidad, GWM ofrece la nueva experiencia en muchas tiendas de centros de comercio minorista y salas de exhibición urbanas, y ha instalado un Centro de experiencia del usuario en Bangkok.

Además, para que les resulte más fácil a los clientes conocer más sobre nuestros productos, GWM también ha creado salas de exhibición móviles en centros comerciales de Sudáfrica y ha proporcionado el servicio de "Prueba de conducción virtual" en línea en Australia.

Liu Xiangshang, vicepresidente de GWM, expresó: "Solo si aprovechamos las necesidades de nuestros clientes y ofrecemos excelentes experiencias de servicio podremos ganar en el mercado global".

