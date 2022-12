Comarch reçoit le prix « Partnership Award » de l'Emirates National Oil Company (ENOC)

CRACOVIE, Pologne, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Un fournisseur mondial de systèmes et de services informatiques technologiquement avancés, a reçu un « Partnership Award » de l'Emirates National Oil Company (ENOC), un groupe énergétique de premier plan opérant dans l'industrie pétrolière et gazière. Pour célébrer plus de sept années de collaboration commerciale couronnée de succès, le prix a été remis au professeur Janusz Filipiak, fondateur, président et PDG de Comarch SA, par trois représentants de l'ENOC, Zaid Alqufaidi, directeur général de l'ENOC ; Taleb Al Saleh, directeur du marketing de détail de l'ENOC et Suryaveer Singh, chef de la fidélisation de l'ENOC, lors de leur visite au siège social de Comarch à Cracovie, en Pologne, le 23 mai 2022.

Comarch ENOC partnership award

L'ENOC remet le « Partnership Award » aux entreprises dont les actions ont grandement contribué à la croissance et au développement stratégique de l'entreprise. Depuis plus de sept ans, Comarch soutient l'ENOC dans de nombreux domaines, y compris la fidélisation de la clientèle et le marketing, aidant grandement l'ENOC à atteindre bon nombre de ses objectifs commerciaux.

« La collaboration avec l'ENOC met en lumière la stratégie de Comarch, qui met l'accent sur l'établissement de partenariats commerciaux à long terme, ainsi que la création de produits et de services de TI novateurs et très pratiques. La récente visite de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, le Dr Eman Al Salami, et le prix que nous avons reçu de l'ENOC montrent que Comarch compte aujourd'hui parmi les principaux acteurs du domaine informatique au Moyen-Orient », a déclaré Janusz Filipiak, président et PDG de Comarch SA.

« C'était ma première visite au siège de Comarch et ayant constaté le volume de travail que l'entreprise consacre à l'innovation et à la R&D, je suis convaincu que notre partenariat apportera bien plus d'avantages encore », a affirmé Zaid Alqufaidi, directeur général de l'ENOC.

Le programme de fidélité « Yes Rewards » de l'ENOC, nominé aux International Loyalty Awards de cette année dans la catégorie « Meilleure utilisation des appareils mobiles et des réseaux sociaux », s'appuie sur la plateforme de gestion de la fidélité de Comarch pour créer des programmes de fidélité et des campagnes de marketing immersifs. Dans le premier mois suivant le lancement, le programme comptait plus de 200 000 membres, tandis que chaque campagne de fidélisation a généré un taux de roulement deux à trois fois plus élevé. Plus important encore, l'ENOC a été la première entreprise partenaire de Comarch qui a décidé de créer un programme de fidélisation entièrement numérique alimenté par une application mobile, sans carte physique.

« Comarch Loyalty Management, l'outil que nous utilisons actuellement, nous fournit l'avantage le plus important, à savoir une rapide mise sur le marché. Au Moyen-Orient, l'industrie pétrolière et gazière fait face à de nombreux défis et ses acteurs doivent fournir des offres uniques aux clients, avec une interface complète et intuitive. Je dois admettre que j'ai fixé des objectifs difficiles pour Comarch lors du développement de l'application Yes. Toutefois, le résultat parle de lui-même : la croissance du programme de fidélisation de l'ENOC a été la plus rapide de l'histoire de ces programmes aux Émirats arabes unis », a indiqué Suryaveer Singh, chef de la fidélisation de l'ENOC.

La collaboration entre l'ENOC et Comarch est loin d'être terminée. Les entreprises mènent des discussions en vue de poursuivre le développement du programme de fidélisation et d'élaborer un nouveau projet axé sur l'IA, qui vise à automatiser certains processus de commercialisation de l'ENOC. En outre, le partenariat sera étendu vers d'autres domaines tels que la santé (points de diagnostic) et l'analyse vidéo intelligente.

« Historiquement, l'ENOC est le quatrième client de Comarch au Moyen-Orient, mais il est le premier qui nous a donné l'occasion de participer au processus de développement d'un de ses systèmes, et ce dès l'étape de consultation. Le projet que nous avons lancé il y a sept ans est devenu un énorme succès commercial. Au fil du temps, nous avons consolidé notre collaboration avec le client en ajoutant des modules et des offres de services supplémentaires, y compris l'hébergement fourni par le centre de données de Comarch à Dubaï. Nous nous préparons actuellement à lancer un projet d'IA et à installer un point de diagnostic destiné aux conducteurs de pétroliers. Ces nouveaux projets constitueront le prochain chapitre de notre partenariat », a déclaré Bartosz Demczuk, premier vice-président de Comarch au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus sur la plateforme de fidélisation de Comarch et ses différents projets de fidélisation réalisés au Moyen-Orient, consultez le site : www.comarch.com .

À PROPOS DE L'EMIRATES NATIONAL OIL COMPANY (ENOC)

L'Emirates National Oil Company Group (ENOC) est l'un des principaux acteurs mondiaux du pétrole et du gaz opérant dans la chaîne de valeur du secteur de l'énergie. Desservant des milliers de clients sur 60 marchés, le Groupe emploie plus de 9 000 employés et soutient le développement socio-économique des Émirats arabes unis grâce à son service client de classe mondiale, ses innovations et technologies de pointe, ainsi que ses pratiques exemplaires.

À PROPOS DE COMARCH

Comarch est un fournisseur mondial de solutions logicielles et de services à la fois avancés et conviviaux, conçus pour aider les entreprises d'aujourd'hui à améliorer leurs performances commerciales, à augmenter la valeur vie client et à accroître le retour sur investissement. JetBlue Airways, Heathrow Airport, Vietnam Airlines, LATAM Airlines Group, BP, Carrefour, Galeries Lafayette, Auchan et True Value font partie des clients fidèles de Comarch.

