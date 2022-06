Combata o tédio com diversão! Banggood lança o primeiro Dia do Hobby da Banggood

GUANGZHOU, China, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Após o lançamento de seu novo slogan "Equipando para a Diversão" em maio de 2022, a loja virtual líder global Banggood deu início, em 6 de junho, a sua primeira campanha Dia do Hobby da Banggood. A promoção, com duração de 21 dias, oferece uma ampla gama de produtos e acessórios para amadores e entusiastas do tipo "faça você mesmo".

"A pandemia da Covid-19 teve um enorme impacto na vida de todos, independentemente de onde vivam, representando desafios sem precedentes para sua saúde física e mental", disse Vincent Zou, presidente da Banggood. "Desenvolver um hobby ajudará as pessoas a enfrentar os momentos difíceis, então queremos ajudar todos a enfrentar os desafios, convidando-os a alimentar a paixão por seus hobbies e a combater o tédio com diversão."

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no primeiro ano da pandemia, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou mais de 25%. Foi relatado que, desde o início da pandemia, o número de pacientes com depressão aumentou em 70 milhões, e o número de pessoas com ansiedade aumentou em cerca de 90 milhões, enquanto mais centenas de milhões sofrem de insônia, em comparação com antes da pandemia.

Seja aderindo ao "faça você mesmo" reformando casas ou lavando carros ou motos, praticando esportes ao ar livre com amigos e familiares ou usando um drone para registrar os momentos maravilhosos de um passeio, as pessoas podem se divertir com essas atividades, seja em casa ou ao ar livre, destacando a importância da adoção de um hobby como um componente fundamental de um estilo de vida positivo.

Durante o evento promocional do Dia do Hobby da Banggood, uma linha diversificada de produtos está disponível na loja virtual, abrangendo brinquedos recreativos, equipamentos para uso ao ar livre, ferramentas, eletrônicos digitais, produtos de saúde e moda residenciais e acessórios automotivos e de motocicletas, além de inúmeras novas ofertas de produtos de primeira linha e descontos de até 70%.

