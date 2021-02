Come realizzare il nuovo ecosistema di messaggistica 5G e potenziare la nuova economia digitale

SHENZHEN, Cina, 24 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Al MWC di Shanghai, ZTE e la GSMA hanno ospitato il Forum sulla messaggistica 5G: Building the New 5G Messaging Ecosystem and Empowering the Digital New Economy. Al forum sono convenuti i leader del settore di GSMA, CCSA (China Communications Standards Association), AFCA (Asia Financial Cooperation Association), China UnionPay, Zhejiang Meteorological Service Centre, China Telecom, China Mobile, China Unicom, la giapponese KDDI e altri importanti operatori di tutto il mondo, oltre a fornitori leader di messaggistica 5G come ZTE, Guodu Interconnection, Shanghai Dahantricom Corporation e Whale Cloud Technology. Oltre 300 dirigenti ed esperti di governi, operatori e aziende di tutto il mondo hanno partecipato, sia online che offline, per condividere la loro esperienza nella messaggistica 5G ed esplorare le loro prospettive di applicazione.

Nell'aprile dello scorso anno, i tre principali operatori cinesi hanno pubblicato congiuntamente un white paper, volto a rendere il servizio di messaggistica 5G un servizio di informazione e comunicazione 5G universale con supporto multi-terminale, ampia copertura e empowerment multi-settore. Nello stesso anno, il GSMA ha rilasciato la sua specifica che indicava che la messaggistica 5G doveva essere inclusa nelle funzioni obbligatorie dei terminali 5G. Al momento, i relativi standard industriali sono stati definiti in Cina.

Wang Xiang, Senior Vice President (SVP) di ZTE, ha dichiarato: "La messaggistica 5G ha il potenziale per avere un futuro luminoso. Per contribuire a sostenere l'economia digitale, ZTE spera di fornire un supporto completo agli operatori nella costruzione di reti di messaggistica 5G e nello sviluppo di servizi, sfruttando le sue tecnologie di messaggistica 5G e l'esperienza commerciale. ZTE collaborerà inoltre con partner a monte e a valle della catena di settore, tra cui operatori, produttori di terminali, fornitori di servizi e utenti aziendali, per costruire un ecosistema di applicazioni di messaggistica 5G."

Oggi, grazie agli sforzi congiunti dei tre principali operatori cinesi e partner della catena di settore, l'ecosistema del settore della messaggistica 5G ha preso forma. In termini di applicazione commerciale, i tre principali operatori, insieme a ZTE e ad altri partner per le apparecchiature di rete, hanno promosso attivamente la costruzione di piattaforme di messaggistica 5G e tutte le reti hanno soddisfatto le condizioni di applicazione commerciale su larga scala. In termini di applicazione dei terminali, ad oggi sono stati diffusi più di 60 terminali dai produttori di telefoni cellulari tradizionali per supportare la messaggistica 5G. In termini di costruzione dell'ecosistema applicativo, la messaggistica 5G dimostra completamente gli scenari applicativi innovativi che possono essere integrati con migliaia di settori. ZTE supporta i tre principali operatori che si occupano di ricerca nel settore, organizzando concorsi per sviluppatori e sperimentazioni commerciali, e ha incubato oltre 300 applicazioni in nove grandi settori, tra cui quelli della pubblica amministrazione e della finanza.

"Imparando dai casi in Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, i tre operatori cercheranno di esplorare attivamente la cooperazione ecologica e si adopereranno per uno sviluppo congiunto. Si impegneranno a concentrare le risorse e dare pieno spazio al valore di rete specificato nella legge di Metcalfe, ponendo le basi per una migliore interconnessione e un accesso unificato per i CSP in futuro", ha dichiarato Zhang Yunyong, membro della CPPCC e Direttore Generale del centro prodotti di China Unicom.

Al momento, la tendenza è verso l'economia digitale. "La messaggistica 5G potenzia migliaia di settori e collegherà l'ultimo miglio affinché i servizi per raggiungano gli utenti dell'economia digitale", ha dichiarato Wang Quan, Vice Presidente di ZTE, in un discorso programmatico. "ZTE si impegna a diventare un motore dell'economia digitale e a costruire il canale ultimo miglio di messaggi "più ampio e veloce" per i clienti. La soluzione della piattaforma di messaggistica 5G di ZTE AnyMessaging supporta AnyNetwork (qualsiasi accesso alla rete), AnyService (qualsiasi accesso ad applicazioni industriali), AnyWhere (qualsiasi implementazione di ambienti cloud) e AnyScale (qualsiasi implementazione della capacità)", ha spiegato. "ZTE continuerà a costruire una piattaforma di messaggistica 5G leader sul fronte tecnologico e commerciale per tutti gli operatori. Tutte le serie di telefoni cellulari ZTE 5G lanciate quest'anno supporteranno la messaggistica 5G e la piattaforma di messaggistica 5G di ZTE ha terminato la fase di sperimentazione ed è ora in pronta per la commercializzazione. Ci impegneremo al massimo per sostenere gli operatori nella promozione della piena copertura dei terminali. Per accelerare gli aggiornamenti industriali, abbiamo lanciato Openlab 2.0 e rilasciato il primo sistema di certificazione nel settore, fornendo ai CSP suggerimenti sulla tecnologia di messaggistica, le attività e la formazione sul 5G. I primi quattro CSP hanno ottenuto la certificazione. Collaboreremo anche con China Telecommunications Technology Labs (CTTL) nel campo della certificazione della messaggistica 5G", ha aggiunto.

Inoltre, in quanto aggiornamento all'era del 5G dei tradizionali servizi di messaggi brevi (SMS), la messaggistica 5G è stata ampiamente accettata dagli operatori globali. Wang Quan ha confermato che "i messaggi 5G dovrebbero svilupparsi insieme all'ambito globale per costruire un ecosistema globale di messaggistica 5G". In occasione del forum, ZTE ha annunciato il piano di cooperazione globale di messaggistica 5G e ha lanciato l'iniziativa "0 CAPEX Trial", che fornirà agli operatori globali test di messaggistica 5G a CAPEX 0 basati su cloud pubblici. ZTE inviterà i partner globali della catena del settore a costruire un ecosistema di messaggistica 5G globale e a promuovere i vantaggi dei servizi di messaggistica 5G a livello globale.

In futuro, in qualità di prima applicazione 5G per l'uso commerciale su larga scala al servizio degli utenti pubblici e del settore, la messaggistica 5G porterà i vantaggi delle tecnologie 5G e dei servizi digitali a miliardi di utenti in tutto il mondo. La messaggistica 5G dimostra il concetto di "Science for Good", che consente a tutti gli utenti di godere della comodità dei servizi intelligenti, portando nuovi modelli alla trasformazione digitale dei settori, imprimendo slancio allo sviluppo dell'economia digitale e potenziandola con funzionalità sicure e a benefici universali.

